ua en ru
Ср, 25 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Трендовий образ Анни Саліванчук із пір’ям: скільки коштує мрія всіх модниць

Середа 25 лютого 2026 14:32
UA EN RU
Трендовий образ Анни Саліванчук із пір’ям: скільки коштує мрія всіх модниць Анна Саліванчук та Ніколас Карма (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Українська акторка Анна Саліванчук стала героїнею популярної рубрики Ніколаса Карми "Скільки коштує ваш look". Вона показала свій весняний образ і детально розповіла про бренди та вартість кожної речі.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Більше цікавого: Секрет елегантності Ольги Сумської

Скільки коштує трендовий весняний "лук" Саліванчук

Саліванчук продемонструвала стильний весняний образ, який складається з кількох ключових елементів. В центрі уваги - речі з пір’ям, які стають головним трендом сезону весна-2026.

Для виходу в світ вона обрала комплект із легкого боді та костюма, прикрашеного деталями з пір’я, що додають образу ефектності та ніжності одночасно.

Секрет образу - у деталях:

  • боді - приблизно 2-3 тисячі гривень
  • костюм - 10 тисяч гривень
  • капелюх коштує близько 3-4 тисяч гривень
  • сумочка - приблизно 1 тисяча гривень
  • взуття - 3 тисячі гривень.

Всі речі, за словами Саліванчук, це локальні українські бренди, що поєднують сучасний дизайн і високу якість матеріалів.

Таким чином весняний образ обійшовся акторці приблизно в 20-25 тисяч гривень.

Чому речі з пір’ям - тренд весни 2026

Пір’я стали головним акцентом у весняних колекціях світових дизайнерів.

Модниці обирають його через декілька причин:

  • Візуальний ефект: пір’я створює об’єм та рух, що додає образу динаміки.
  • Авангардність: речі з пір’ям виділяють з натовпу та одразу привертають увагу.
  • Комфорт: сучасні матеріали дозволяють пір’ю залишатися легким та приємним до тіла.
  • Актуальність: весняні колекції 2026 року від світових та українських брендів активно включають елементи з пір’ям на сукнях, топах та жакетах.

Таким чином, "лук" Анни Саліванчук не лише стильний, але й цілком відповідає актуальним трендам сезону.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Тренди Модні тренди Стиль життя
Новини
Зеленський розкрив деталі нових перемовин: спочатку США, потім Росія
Зеленський розкрив деталі нових перемовин: спочатку США, потім Росія
Аналітика
Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ
РБК-Українаінформаційне агентство Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ