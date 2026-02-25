Трендовий образ Анни Саліванчук із пір’ям: скільки коштує мрія всіх модниць
Українська акторка Анна Саліванчук стала героїнею популярної рубрики Ніколаса Карми "Скільки коштує ваш look". Вона показала свій весняний образ і детально розповіла про бренди та вартість кожної речі.
Скільки коштує трендовий весняний "лук" Саліванчук
Саліванчук продемонструвала стильний весняний образ, який складається з кількох ключових елементів. В центрі уваги - речі з пір’ям, які стають головним трендом сезону весна-2026.
Для виходу в світ вона обрала комплект із легкого боді та костюма, прикрашеного деталями з пір’я, що додають образу ефектності та ніжності одночасно.
Секрет образу - у деталях:
- боді - приблизно 2-3 тисячі гривень
- костюм - 10 тисяч гривень
- капелюх коштує близько 3-4 тисяч гривень
- сумочка - приблизно 1 тисяча гривень
- взуття - 3 тисячі гривень.
Всі речі, за словами Саліванчук, це локальні українські бренди, що поєднують сучасний дизайн і високу якість матеріалів.
Таким чином весняний образ обійшовся акторці приблизно в 20-25 тисяч гривень.
Чому речі з пір’ям - тренд весни 2026
Пір’я стали головним акцентом у весняних колекціях світових дизайнерів.
Модниці обирають його через декілька причин:
- Візуальний ефект: пір’я створює об’єм та рух, що додає образу динаміки.
- Авангардність: речі з пір’ям виділяють з натовпу та одразу привертають увагу.
- Комфорт: сучасні матеріали дозволяють пір’ю залишатися легким та приємним до тіла.
- Актуальність: весняні колекції 2026 року від світових та українських брендів активно включають елементи з пір’ям на сукнях, топах та жакетах.
Таким чином, "лук" Анни Саліванчук не лише стильний, але й цілком відповідає актуальним трендам сезону.
