Стильно и практично: Сумская показала трендовое пальто из экокожи
Украинская актриса Ольга Сумская поделилась в соцсетях стильным и одновременно функциональным образом. Звезда показала трендовое черное пальто из экокожи от украинского бренда, главной особенностью которого является формат трансформера - одним движением оно превращается в укороченную куртку-"косуху".
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Какое пальто выбрала Сумская
Изделие выполнено в формате трансформера: длинная нижняя часть легко отстегивается, после чего пальто превращается в укороченную куртку-"косуху".
Такой подход позволяет адаптировать образ под разные ситуации - от элегантных выходов до более повседневных и динамичных.
Ольга Сумская показала модное пальто (скриншот)
Пальто выполнено в классическом черном цвете, который остается безоговорочным трендом сезона. Подобные модели из экокожи также высоко ценятся благодаря своей универсальности, практичности и соответствию современным этическим и модным тенденциям.
Стильный образ от актрисы (скриншот)
Отдельное внимание привлекают детали кроя. Пальто имеет характерные элементы байкерского стиля: массивную металлическую фурнитуру, молнии на рукавах, а также длинный пояс с пряжкой, который позволяет регулировать объем на талии и формировать силуэт. Именно эти детали добавляют образу дерзости, не лишая его элегантности.
Сумская задает тренды (скриншот)
Для стилизации Ольга Сумская выбрала монохромный черный комплект - костюм с широкими брюками, костюмным жилетом и пиджаком. Такое сочетание подчеркнуло сдержанную роскошь образа и сделало акцент на самом пальто как ключевой модной детали.
Монохром в черном цвете остается одним из самых сильных приемов для создания визуально стройного и статусного силуэта.
Сумская показала пальто из экокожи на зиму (скриншот)
Сама актриса не скрывала восхищения обновкой. Она поблагодарила дизайнера бренда и назвала пальто фантастической вещью, которая сочетает стиль, характер и удобство.
Образ Ольги Сумской стал наглядным примером того, как тренд на трансформеры закрепляется в современной моде.
Функциональные вещи, которые могут менять формат и настроение образа, все чаще появляются в коллекциях украинских брендов и находят отклик среди звезд и их поклонников.
