Калина, бусы и вышивка: стильный этнообраз Ольги Сумской

Вторник 30 декабря 2025 13:29
Калина, бусы и вышивка: стильный этнообраз Ольги Сумской Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Катерина Собкова

Актриса Ольга Сумская поразила поклонников новым образом, соединив традиционные мотивы с современным стилем. Ее образ сочетает этнические мотивы с элементами высокой моды, создавая гармоничный баланс между наследием и актуальными трендами.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала Сумская

Этнооснова с современным акцентом

Ключевым элементом образа стал стилизованный бомбер, выполненный из серебристо-серой ткани с принтом. Материал добавляет сдержанной роскоши и хорошо контрастирует с яркими деталями.

Особое внимание привлекает вышивка на рукавах - красные розы, характерные для украинской народной одежды. Этот мотив является узнаваемым и одновременно эмоционально насыщенным.

Полупрозрачные вставки контрастного черного цвета на рукавах делают силуэт более легким и придают образу современное звучание, отдаляя его от сугубо фольклорного стиля.

Калина, бусы и вышивка: стильный этнообраз Ольги СумскойОльга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Аксессуары как главный смысловой акцент

Образ Ольги Сумской невозможно представить без традиционных украшений. Многослойное красное ожерелье - классические бусы - сразу привлекают взгляд и выступают центральным элементом композиции.

В традиционной культуре такое ожерелье символизировало достаток и статус, а в современном контексте подчеркивает целостность образа.

Дополняет ансамбль стилизованный венок из красных ягод, напоминающих калину. Этот символ имеет глубокое значение в украинской культуре, олицетворяя женскую красоту, род и несокрушимость.

Использование венка добавляет образу сакральности и одновременно усиливает его эмоциональный настрой.

Калина, бусы и вышивка: стильный этнообраз Ольги СумскойСумская показала необычный образ (фото: instagram.com/olgasumska)

Цвет, символы и фольклорные аллюзии

Цветовая гамма построена на контрасте холодного серебристо-серого и глубокого красного. Такое сочетание выглядит благородно и особенно эффектно на фоне зимнего заснеженного леса.

Отдельного внимания заслуживает деталь с красными яблоками в руках актрисы. В сочетании со снегом они создают почти сказочный сюжет, отсылающий к украинскому фольклору и классическим литературным образам, знакомым по народным сказкам и произведениям Николая Гоголя.

Калина, бусы и вышивка: стильный этнообраз Ольги СумскойСумская продемонстрировала стильный этнолук (фото: instagram.com/olgasumska)

Классика в макияже и прическе

Макияж и прическа остаются сдержанными и классическими. Идеально ровные светлые волосы и акцент на губах с красной помадой логично перекликаются с ожерельем и венком, не перегружая образ лишними деталями.

В целом фото создают впечатление образа "современной панночки" - не музейного экспоната, а живого примера того, как украинские традиции могут органично существовать в современном стиле.

Ольга Сумская уже много лет остается публичным амбасадором украинской культуры, и эти фото в очередной раз подтверждают ее умение передавать культурный код нации с особой грацией и достоинством.

Калина, бусы и вышивка: стильный этнообраз Ольги СумскойОльга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

