Как носить объемную шубу из экомеха: зимний "лук" Ирочки из "Холостяка"

Вторник 06 января 2026 07:15
Ирина Пономаренко из "Холостяка" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Модель из Донецка, финалистка проекта "Холостяк" Ирочка показала, как стильно носить объемную шубу из экомеха зимой. Светлая экошуба, обтягивающий низ и массивная обувь составили комфортный и актуальный образ для ежедневных городских прогулок.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Экошуба - тренд зимы 2026

Главный акцент образа - объемная экошуба средней длины, примерно до середины бедра.

Модель выполнена из эко-меха с длинным пушистым ворсом песочного оттенка. Благодаря такой фактуре шуба создает эффект облака, добавляя образу мягкости, уюта и визуального объема.

Светлый природный цвет экомеха выглядит дорого, легко сочетается с базовыми вещами и эффектно контрастирует с зимними городскими пейзажами.

Как носить объемную шубу из экомеха: зимний &quot;лук&quot; Ирочки из &quot;Холостяка&quot;Ирочка из "Холостяка" (скриншот)

С чем носить шубу из экомеха

Чтобы гармонично уравновесить объемный верх, Ирочка выбрала проверенное стилистическое решение - облегающий низ. Черные леггинсы со штрипками подчеркивают стройность ног и не перегружают образ лишними деталями, оставляя экошубу в центре внимания.

Обувь также подобрана с учетом комфорта: массивные ботинки рыжего цвета - популярные Uggs, идеально подходящие по тону к верхней одежде. Такая обувь не только выглядит актуально, но и обеспечивает удобство во время зимних прогулок по заснеженному городу.

Как носить объемную шубу из экомеха: зимний &quot;лук&quot; Ирочки из &quot;Холостяка&quot;Участница "Холостяка" показала шубу (скриншот)

Аксессуары и детали

Завершающим штрихом образа стала лаконичная небольшая сумка темного цвета - коричневого или черного. Она делает "лук" практичным и универсальным для ежедневных дел, не отвлекая внимание от главного модного акцента.

Как носить объемную шубу из экомеха: зимний &quot;лук&quot; Ирочки из &quot;Холостяка&quot;Ирина Пономаренко (скриншот)

Beauty-образ: естественность и легкость

К расслабленному зимнему стилю Ирина добавила простую укладку с распущенными волосами и минималистичный макияж. Акцент на естественную красоту, сияющую кожу и легкую улыбку создает ощущение непринужденности и позитива, которое идеально дополняет повседневный образ.

Как носить объемную шубу из экомеха: зимний &quot;лук&quot; Ирочки из &quot;Холостяка&quot;Модная шуба (скриншот)

Такой "лук" от участницы "Холостяка" можно считать универсальной шпаргалкой для зимы: он демонстрирует, как выглядеть модно и актуально, не жертвуя теплом и комфортом даже в холодное время года.

