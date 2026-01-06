Как носить объемную шубу из экомеха: зимний "лук" Ирочки из "Холостяка"
Модель из Донецка, финалистка проекта "Холостяк" Ирочка показала, как стильно носить объемную шубу из экомеха зимой. Светлая экошуба, обтягивающий низ и массивная обувь составили комфортный и актуальный образ для ежедневных городских прогулок.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Экошуба - тренд зимы 2026
Главный акцент образа - объемная экошуба средней длины, примерно до середины бедра.
Модель выполнена из эко-меха с длинным пушистым ворсом песочного оттенка. Благодаря такой фактуре шуба создает эффект облака, добавляя образу мягкости, уюта и визуального объема.
Светлый природный цвет экомеха выглядит дорого, легко сочетается с базовыми вещами и эффектно контрастирует с зимними городскими пейзажами.
Ирочка из "Холостяка" (скриншот)
С чем носить шубу из экомеха
Чтобы гармонично уравновесить объемный верх, Ирочка выбрала проверенное стилистическое решение - облегающий низ. Черные леггинсы со штрипками подчеркивают стройность ног и не перегружают образ лишними деталями, оставляя экошубу в центре внимания.
Обувь также подобрана с учетом комфорта: массивные ботинки рыжего цвета - популярные Uggs, идеально подходящие по тону к верхней одежде. Такая обувь не только выглядит актуально, но и обеспечивает удобство во время зимних прогулок по заснеженному городу.
Участница "Холостяка" показала шубу (скриншот)
Аксессуары и детали
Завершающим штрихом образа стала лаконичная небольшая сумка темного цвета - коричневого или черного. Она делает "лук" практичным и универсальным для ежедневных дел, не отвлекая внимание от главного модного акцента.
Ирина Пономаренко (скриншот)
Beauty-образ: естественность и легкость
К расслабленному зимнему стилю Ирина добавила простую укладку с распущенными волосами и минималистичный макияж. Акцент на естественную красоту, сияющую кожу и легкую улыбку создает ощущение непринужденности и позитива, которое идеально дополняет повседневный образ.
Модная шуба (скриншот)
Такой "лук" от участницы "Холостяка" можно считать универсальной шпаргалкой для зимы: он демонстрирует, как выглядеть модно и актуально, не жертвуя теплом и комфортом даже в холодное время года.
Вас также может заинтересовать
- Жена Усика показала смелые образы для вечерних выходов в свет
- Как выглядит зимний total white look от жены Решетника
- Настя из "Холостяка" сделала кепку трендом зимы.