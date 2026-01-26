Андре Тан назвал аксессуары, которые портят зимний образ в 2026

Известный дизайнер Андре Тан назвал аксессуары, которые портят зимний образ 2026 года. Среди антитрендов - кислотные шарфы, громоздкие балаклавы и большие помпоны, которые делают "лук" устаревшим и перегруженным.

Антитренды зимы 2026

Яркие синтетические шарфы из синтетических материалов

Первый антитренд - слишком яркие, кислотные шарфы из синтетических материалов.

"Разумеется, иногда хочется цвета и смелых решений, но такие аксессуары выглядят дешево и неактуально", - отмечает стилист.

Современные зимние тенденции отдают предпочтение натуральным фактурам и более сдержанным оттенкам, которые выглядят гармонично и дорого. Яркие синтетические цвета сегодня больше подходят для спортивного или детского гардероба, но не для взрослого casual или smart casual.

Громоздкие балаклавы

Второй антитренд - большие громоздкие балаклавы, которые полностью скрывают лицо. Такие модели, без сомнения, хорошо согревают, но современная мода отдает предпочтение более аккуратным и структурированным решениям.

"Балаклава не должна "поглощать" вас", - объясняет Тан.

Современные тренды направлены на баланс между теплом и эстетикой: легкие шарфы и шапки, которые подчеркивают черты лица и гармонично вписываются в общий образ, выглядят гораздо современнее.

Массивные меховые наушники и большие помпоны

Третий антитренд - массивные меховые наушники и крупные декоративные помпоны на шапках.

Такие детали выглядят игриво, но сегодня они уже считаются устаревшими. Зимняя мода 2026 года направлена на сдержанность, элегантные силуэты и натуральные материалы.

"Игрушечные детали на аксессуарах выглядят не современно", - отмечает стилист.

Вместо этого стоит обратить внимание на классические шапки спокойных оттенков, элегантные перчатки из натуральной кожи или стильные манжеты.

Чем обновить зимний гардероб

Чтобы оставаться в тренде, эксперт советует делать ставку на натуральные материалы, сдержанные цвета и пропорциональные аксессуары.

Шарфы, балаклавы и перчатки должны подчеркивать лицо и завершать образ, а не перегружать его.

"Даже в холодное время можно выглядеть современно и стильно, если выбирать правильные детали", - добавляет стилист.

Итог: забудьте о кислотных шарфах, громоздких балаклавах и больших помпонах. Выбирайте классические, элегантные аксессуары, которые сочетают комфорт и стиль, и ваш зимний образ всегда будет актуальным.