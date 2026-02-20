Пуховик оверсайз и угги: секреты модного образа Ирочки из "Холостяка"
Ирина Пономаренко, финалистка шоу "Холостяк-14" с Цымбалюком, показала, как выглядеть дорого и стильно даже зимой. Молочный пуховик в стиле оверсайз, леггинсы или брюки и яркие аксессуары - простые решения, которые мгновенно делают лук современным.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Пуховик оверсайз - главный хит сезона
Ирина выбрала объемный пуховик в нежном молочном оттенке от бренда KATSURINA. По словам стилистов, эта куртка сочетает в себе комфорт одеяла и архитектурный крой, что делает ее универсальной для любых холодных дней.
Особенностью образа стало умение играть фактурами: гладкая поверхность пуховика контрастирует с трикотажными элементами - коричневым свитером на молнии и высокими носками.
Такой прием позволяет выгодно подчеркнуть объем куртки и создать модный силуэт без лишних усилий.
Ирина Пономаренко показала модный "лук" (скриншот)
Игра цветов и объемов
Ирина продемонстрировала различные варианты стилизации куртки:
- с леггинсами и угами для максимально практичного и активного городского лука
- с молочными брюками, которые делают аутфит более изящным и светлым
- с черными брюками, чтобы добавить контраст и классическую базу для аксессуаров.
К каждому образу она добавляла акценты: например, замшевую сумку глубокого винного (бордового) цвета, которая стала ярким штрихом на фоне светлой базы.
Ирочка из "Холостяка" (скриншот)
Лайфхак
Стилисты отмечают, что секрет этого casual-образа - в балансе объемов и цветов. Объемный пуховик в светлом оттенке делает образ мягким, а акценты темного цвета добавляют структуры.
Такая комбинация позволяет выглядеть дорого и ухоженно, даже в холодное время.
Ирочка из "Холостяка" (скриншот)
Чем дополнить такой "лук" холодной весной
Чтобы повторить образ Ирины, необходимо:
- выбирать массивные, но легкие верхи из мягких материалов.
- балансировать объем большим верхом и узким низом или элегантными прямыми брюками.
- добавлять один яркий аксессуар - сумку, шапку или шарф, чтобы акцентировать стиль
- использовать контраст фактур: пуховик + трикотаж, замша + кожа.
Благодаря таким простым правилам можно создать красивый и теплый зимний образ, который будет актуален и в городе, и во время прогулок на свежем воздухе. Casual от Ирины доказывает: даже в холодное время можно оставаться модной и стильной, не жертвуя комфортом.
Ирочка из "Холостяка" показала модный образ (скриншот)
