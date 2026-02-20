ua en ru
Пуховик оверсайз и угги: секреты модного образа Ирочки из "Холостяка"

Пятница 20 февраля 2026 07:15
Пуховик оверсайз и угги: секреты модного образа Ирочки из "Холостяка" Ирина Пономаренко из "Холостяка" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Ирина Пономаренко, финалистка шоу "Холостяк-14" с Цымбалюком, показала, как выглядеть дорого и стильно даже зимой. Молочный пуховик в стиле оверсайз, леггинсы или брюки и яркие аксессуары - простые решения, которые мгновенно делают лук современным.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Больше интересного: Стильные "луки" звезд "Холостяка", которые легко повторить

Пуховик оверсайз - главный хит сезона

Ирина выбрала объемный пуховик в нежном молочном оттенке от бренда KATSURINA. По словам стилистов, эта куртка сочетает в себе комфорт одеяла и архитектурный крой, что делает ее универсальной для любых холодных дней.

Особенностью образа стало умение играть фактурами: гладкая поверхность пуховика контрастирует с трикотажными элементами - коричневым свитером на молнии и высокими носками.

Такой прием позволяет выгодно подчеркнуть объем куртки и создать модный силуэт без лишних усилий.

Пуховик оверсайз и угги: секреты модного образа Ирочки из &quot;Холостяка&quot;

Ирина Пономаренко показала модный "лук" (скриншот)

Игра цветов и объемов

Ирина продемонстрировала различные варианты стилизации куртки:

  • с леггинсами и угами для максимально практичного и активного городского лука
  • с молочными брюками, которые делают аутфит более изящным и светлым
  • с черными брюками, чтобы добавить контраст и классическую базу для аксессуаров.

К каждому образу она добавляла акценты: например, замшевую сумку глубокого винного (бордового) цвета, которая стала ярким штрихом на фоне светлой базы.

Пуховик оверсайз и угги: секреты модного образа Ирочки из &quot;Холостяка&quot;Ирочка из "Холостяка" (скриншот)

Лайфхак

Стилисты отмечают, что секрет этого casual-образа - в балансе объемов и цветов. Объемный пуховик в светлом оттенке делает образ мягким, а акценты темного цвета добавляют структуры.

Такая комбинация позволяет выглядеть дорого и ухоженно, даже в холодное время.

Пуховик оверсайз и угги: секреты модного образа Ирочки из &quot;Холостяка&quot;Ирочка из "Холостяка" (скриншот)

Чем дополнить такой "лук" холодной весной

Чтобы повторить образ Ирины, необходимо:

  • выбирать массивные, но легкие верхи из мягких материалов.
  • балансировать объем большим верхом и узким низом или элегантными прямыми брюками.
  • добавлять один яркий аксессуар - сумку, шапку или шарф, чтобы акцентировать стиль
  • использовать контраст фактур: пуховик + трикотаж, замша + кожа.

Благодаря таким простым правилам можно создать красивый и теплый зимний образ, который будет актуален и в городе, и во время прогулок на свежем воздухе. Casual от Ирины доказывает: даже в холодное время можно оставаться модной и стильной, не жертвуя комфортом.

Пуховик оверсайз и угги: секреты модного образа Ирочки из &quot;Холостяка&quot;Ирочка из "Холостяка" показала модный образ (скриншот)

