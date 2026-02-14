Эта куртка - главный must-have весны 2026: повторяем образ Ирочки из "Холостяка"

Финалистка "Холостяка-14" с Тарасом Цымбалюком Ирина Пономаренко показала идеальный весенний образ с главным трендом - курткой с контрастным воротником.

Как повторить ее стильный "лук" и выглядеть дорого и современно уже этой весной - в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Почему эта куртка - must-have весны 2026

Тренд на сочетание практичности и винтажного шарма начал набирать обороты еще в 2025 году, а сейчас достиг пика популярности. Модель в песочном оттенке с темным кожаным воротником идеально воссоздает эстетику country chic, сочетая удобство и стиль.

Главные особенности образа

Игра фактур: сочетание плотной ткани и контрастного материала на воротнике (экокожа) добавляет образу глубины и визуальной динамики.

сочетание плотной ткани и контрастного материала на воротнике (экокожа) добавляет образу глубины и визуальной динамики. Утилитарный крой: большие накладные карманы и укороченный фасон делают куртку не только модной, но и функциональной для повседневной носки.

большие накладные карманы и укороченный фасон делают куртку не только модной, но и функциональной для повседневной носки. Многослойность: Ирочка соединила куртку со свитером с высоким горлом, что подчеркивает комфорт и уют образа.

С чем носить модную куртку

Куртка легко становится универсальным "конструктором" весеннего гардероба. Она одинаково эффектно смотрится как с широкими брюками, так и с легкими платьями или классическим денимом.

Актуальные цвета сезона - бежевый, хаки, шоколадный - делают такую вещь инвестицией, которая останется в тренде еще несколько сезонов.

Лайфхак

Чтобы добавить образу аутентичности и легкий винтажный вайб, выбирайте модели с эффектом "поношенности" или с фактурной отделкой кожи. Такой подход позволяет создать стильный и одновременно расслабленный лук, который подчеркивает индивидуальность.

Этот аутфит Ирины Пономаренко - яркий пример того, как один ключевой элемент гардероба может задавать тон всему образу. Контрастный воротник, продуманная многослойность и натуральные оттенки делают куртку не только модным предметом, но и базовой инвестицией для межсезонья.

Ирочка из "Холостяка" показала модный образ (скриншот)

Как повторить образ Ирины Пономаренко

Чтобы повторить стильный весенний образ Ирочки, стоит сосредоточиться на нескольких ключевых элементах.

1. Верхняя одежда: выбирайте куртку или жакет в светлых бежево-коричневых тонах с контрастным воротником из кожи, экокожи или вельвета. Важно, чтобы фасон был укороченным и с накладными карманами - это добавляет структуры и утилитарной практичности.

2. Многослойность: под куртку надевайте свитер или водолазку с высоким горлом. Такой прием не только добавляет комфорта, но и делает силуэт более стильным и завершенным.

3. Нижняя часть: к куртке подбирайте широкие брюки или джинсы прямого кроя. Для более женственного варианта подойдет легкое миди-платье или юбка. Главное - не перегружать образ фактурой.

4. Обувь: идеально подойдут сапоги или ботинки средней высоты нейтрального цвета.

5. Аксессуары: небольшая структурированная сумка, ремень или минималистичные украшения завершат образ, не отвлекая внимания от главного элемента - куртки.