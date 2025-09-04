ua en ru
Умер Джорджо Армани - легендарный итальянский дизайнер

Четверг 04 сентября 2025 16:34
Умер Джорджо Армани - легендарный итальянский дизайнер Джорджо Армани умер в 91 год
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Мир моды всколыхнула трагическая новость. В 91 год умер Джорджо Армани - итальянский дизайнер модной одежды и аксессуаров.

Как сообщает РБК-Украина, о смерти дизайнера объявила компания Armani в Instagram.

Джорджо Армани умер: что известно

О смерти модельера и главы легендарного модного дома стало известно 4 сентября.

"С глубокой скорбью Armani Group объявляет о смерти своего создателя, основателя и неутомимой движущей силы: Джорджио Армани", - говорится в заявлении компании.

"Господин Армани, как его всегда с уважением и восхищением называли сотрудники и коллеги, мирно умер в окружении близких", - сообщили они.

"Неутомимо он работал до последних дней, посвящая себя компании, ее коллекциям, а также разнообразным и постоянно меняющимся проектам, как существующим, так и продолжающимся", - добавили представители бренда.

Когда состоится похорон

Открытая для посетителей церемония прощания с дизайнером продлится с 6 по 7 сентября с 9:00 до 18:00 в Милане. Сами похороны пройдут в закрытом круге.

Кто такой Джорджо Армани

Джорджо Армани - итальянский модельер и предприниматель, один из самых влиятельных дизайнеров мира и основатель модного дома Armani. Он родился 11 июля 1934 года в городе Пьяченца. Сначала Армани учился на врача в Миланском университете, однако бросил учебу и начал работать в универмаге La Rinascente, где занимался оформлением витрин и закупками. Впоследствии он перешел в моду и в 1960-х годах работал дизайнером в компании Nino Cerruti.

В 1975 году вместе с партнером Серджио Галеотти он основал собственную компанию Giorgio Armani S.p.A. Мировое признание Армани получил благодаря своему подходу к мужскому костюму - его пиджаки стали более мягкими, свободными и современными, что в корне изменило моду 1970-80-х. Огромный успех пришел после фильма "American Gigolo" (1980), где Ричард Гир появился в костюмах от Армани.

Бренд быстро разросся в настоящую империю. Помимо основной линии Giorgio Armani, модельер создал молодежный бренд Emporio Armani, демократичный Armani Exchange (AX), спортивный Armani Jeans, элитное направление Armani Privé, а также коллекции для дома Armani Casa. Бизнес распространился и за пределы моды: впоследствии были открыты отели и рестораны под брендом Armani Hotels.

Джорджо Армани считается символом итальянского стиля, а его компания является одной из самых успешных в мире моды. Он никогда не был женат и у него нет детей.

Всю жизнь посвятил своей работе. По данным Forbes, состояние Армани оценивается в миллиарды долларов, а его имя остается синонимом элегантности и высокой моды уже почти полвека.

