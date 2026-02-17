ua en ru
Три цвета, которые мгновенно сделают любой образ роскошным: секрет жены Решетника

Вторник 17 февраля 2026 07:15
UA EN RU
Три цвета, которые мгновенно сделают любой образ роскошным: секрет жены Решетника Кристина Решетник (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Жена телеведущего Григория Решетника Кристина продемонстрировала образ, который идеально сочетает комфорт и роскошь. Ее стильный "лук", построенный на трех цветах, способен превратить даже самый простой наряд в элегантный и дорогой.

Какие именно цвета делают образ дорогим и как их правильно комбинировать, чтобы создать эффект роскоши, - в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Больше интересного: Как носить baby pink весной 2026 и выглядеть стильно

Верхняя одежда: пуховик, удлиняющий силуэт

Главным элементом образа стал объемный короткий пуховик насыщенного коричневого цвета. Такой фасон не только защищает от холодной погоды, но и визуально удлиняет ноги и делает силуэт современным.

Лаконичный крой и отсутствие чрезмерного декора позволяют комбинировать пуховик с различными низами и аксессуарами, создавая многослойный и продуманный "лук".

База и многослойность: классика и комфорт

Под пуховик Кристина надела классическую белую рубашку, поверх которой надет коричневый джемпер. Белый воротничок и край рубашки, выглядывающие снизу, добавляют образу аккуратности и структуры. Такой прием является проверенным способом сделать повседневный образ более собранным, даже если он состоит из базовых вещей.

Низ: черные джинсы прямого кроя

Черные джинсы прямого кроя выступают нейтральным фоном для акцентной обуви и аксессуаров. Они одновременно удобны и стильны, подчеркивая современный городской стиль и позволяя комбинировать джинсы с любой верхней одеждой.

Обувь: сапоги-казаки - главный тренд сезона

Образ Кристины дополняют стильные сапоги-казаки из рыжей замши. Этот элемент добавляет нотку стиля вестерн и мгновенно делает любой образ более дорогим и продуманным. Сапоги-казаки стали одним из главных трендов сезона, и их легко сочетать с джинсами, юбками или платьями.

Аксессуары, завершающие образ

Чтобы перевести повседневный набор вещей в "звездный" выход, Кристина добавила несколько ключевых деталей:

  • бейсболка в тон обуви (бежево-песочная) создает эффект спортивного шика и расслабленности;
  • солнцезащитные очки даже зимой добавляют загадочности и завершают общий стиль;
  • сумка через плечо (кросс-боди) в коричневых тонах гармонично сочетается с палитрой образа.

Макияж и украшения

Для завершения "лука" Кристина выбрала натуральный макияж, подчеркнув губы помадой нейтрального оттенка, и минималистичные серьги, которые не перегружают образ.

Советы, как повторить образ

Чтобы воспроизвести "лук" Кристины Решетник, стилисты рекомендуют придерживаться правила трех цветов: белый, черный и оттенки коричневого.

Такая палитра всегда выглядит дорого и гармонично, позволяет комбинировать вещи между собой и делает даже простые комплекты стильными и актуальными.

Этот образ доказывает, что современная мода для повседневной жизни может быть одновременно практичной и модной - достаточно правильно подобрать базу, акценты и аксессуары. Короткий пуховик, многослойность и сапоги-казаки - и ваш образ готов.

