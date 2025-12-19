ua en ru
Пт, 19 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Как носить кожаные шорты зимой: стильный пример от Парфильевой и бывшей Цимбалюка

Пятница 19 декабря 2025 13:05
UA EN RU
Как носить кожаные шорты зимой: стильный пример от Парфильевой и бывшей Цимбалюка Таня Парфильева и Светлана Готочкина (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Кожаные шорты можно носить и зимой - если правильно подобрать фактуры и пропорции. Таня Парфильева и бывшая девушка Тараса Цымбалюка показали стильные образы, которые выглядят эффектно даже в холодную погоду.

Подробнее об этом читайте в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

"Лук" Тани Парфильевой

Украинская блогерша и основательница бренда Cher’17 Татьяна Парфильева показала пример удачного многослойного зимнего образа, построенного на контрасте фактур и правильных пропорций.

Как носить кожаные шорты зимой: стильный пример от Парфильевой и бывшей ЦимбалюкаТатьяна Парфильева (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Основа образа

Центральным элементом стали кожаные шорты оттенка хаки с высокой посадкой и свободным кроем. Такой фасон не только выглядит актуально, но позволяет комфортно сочетать шорты с теплым трикотажем.

Верх

Серый джемпер с классическим зимним орнаментом, заправленный в шорты, подчеркивает талию и создает баланс между объемом и силуэтом.

Верхняя одежда

Длинная шуба из экомеха шоколадного оттенка придает образу изысканности и обеспечивает тепло, делая "лук" уместным даже в морозную погоду.

Обувь и аксессуары

Завершают образ черные высокие сапоги на каблуке с острым носком, которые визуально удлиняют ноги, и классическая сумка Chanel на цепочке.

Как носить кожаные шорты зимой: стильный пример от Парфильевой и бывшей ЦимбалюкаПарфильева показала модный образ (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Образ Светланы Готочкиной: дерзкий total black

Владелица киевского ресторана Fish Fetish и бренда одежды GOT'S label Светлана Готочкина выбрала другой подход и продемонстрировала, как кожаные шорты могут стать частью вечернего зимнего образа.

Как носить кожаные шорты зимой: стильный пример от Парфильевой и бывшей ЦимбалюкаСветлана Готочкина (фото: instagram.com/got.sveta)

Шорты

Ультракороткая черная модель из матовой кожи делает акцент на ногах и задает провокационное настроение.

Верх

Облегающий лонгслив с высоким горлом и акцентированными плечами уравновешивает открытый низ и придает силуэту четкости.

Обувь и аксессуары

Главной деталью стали высокие ботфорты-чулки на тонких каблуках, которые создают эффект бесконечных ног. Образ дополняют кожаный ремень и массивные серьги.

Как носить кожаные шорты зимой: стильный пример от Парфильевой и бывшей ЦимбалюкаСветлана Готочкина показал "лук" с короткими шортами (фото: instagram.com/got.sveta)

Как носить кожаные шорты зимой

Чтобы зимний образ с шортами был не только стильным, но и практичным, необходимо соблюдать несколько правил.

Игра на контрасте фактур

Гладкая кожа или экокожа удачно сочетается с объемным трикотажем, шерстяными пальто и мехом, создавая глубокий и визуально сложный образ.

Правильные колготки

Лучший выбор для зимы - плотные черные колготки. Подобранные в тон к обуви и шортам, они визуально вытягивают силуэт. Для более женственного эффекта подойдут варианты с мельчайшим принтом или фактурой.

Выбор фасона

В холодный сезон стоит выбирать модели свободного кроя - бермуды или А-силуэт. Они выглядят современно и позволяют комфортно носить теплые свитера.

Верхняя одежда и обувь

Чтобы образ не выглядел обрезанным, необходимо подобрать либо короткий верх, либо максимально длинные пальто и шубы. Идеальная обувь - высокие сапоги или ботфорты.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Евросоюз одобрил решение о предоставлении Украине помощи на 90 миллиардов евро
Евросоюз одобрил решение о предоставлении Украине помощи на 90 миллиардов евро
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ