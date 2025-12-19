Как носить кожаные шорты зимой: стильный пример от Парфильевой и бывшей Цимбалюка
Кожаные шорты можно носить и зимой - если правильно подобрать фактуры и пропорции. Таня Парфильева и бывшая девушка Тараса Цымбалюка показали стильные образы, которые выглядят эффектно даже в холодную погоду.
Подробнее об этом читайте в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
"Лук" Тани Парфильевой
Украинская блогерша и основательница бренда Cher’17 Татьяна Парфильева показала пример удачного многослойного зимнего образа, построенного на контрасте фактур и правильных пропорций.
Татьяна Парфильева (фото: instagram.com/tanyaparfileva)
Основа образа
Центральным элементом стали кожаные шорты оттенка хаки с высокой посадкой и свободным кроем. Такой фасон не только выглядит актуально, но позволяет комфортно сочетать шорты с теплым трикотажем.
Верх
Серый джемпер с классическим зимним орнаментом, заправленный в шорты, подчеркивает талию и создает баланс между объемом и силуэтом.
Верхняя одежда
Длинная шуба из экомеха шоколадного оттенка придает образу изысканности и обеспечивает тепло, делая "лук" уместным даже в морозную погоду.
Обувь и аксессуары
Завершают образ черные высокие сапоги на каблуке с острым носком, которые визуально удлиняют ноги, и классическая сумка Chanel на цепочке.
Парфильева показала модный образ (фото: instagram.com/tanyaparfileva)
Образ Светланы Готочкиной: дерзкий total black
Владелица киевского ресторана Fish Fetish и бренда одежды GOT'S label Светлана Готочкина выбрала другой подход и продемонстрировала, как кожаные шорты могут стать частью вечернего зимнего образа.
Светлана Готочкина (фото: instagram.com/got.sveta)
Шорты
Ультракороткая черная модель из матовой кожи делает акцент на ногах и задает провокационное настроение.
Верх
Облегающий лонгслив с высоким горлом и акцентированными плечами уравновешивает открытый низ и придает силуэту четкости.
Обувь и аксессуары
Главной деталью стали высокие ботфорты-чулки на тонких каблуках, которые создают эффект бесконечных ног. Образ дополняют кожаный ремень и массивные серьги.
Светлана Готочкина показал "лук" с короткими шортами (фото: instagram.com/got.sveta)
Как носить кожаные шорты зимой
Чтобы зимний образ с шортами был не только стильным, но и практичным, необходимо соблюдать несколько правил.
Игра на контрасте фактур
Гладкая кожа или экокожа удачно сочетается с объемным трикотажем, шерстяными пальто и мехом, создавая глубокий и визуально сложный образ.
Правильные колготки
Лучший выбор для зимы - плотные черные колготки. Подобранные в тон к обуви и шортам, они визуально вытягивают силуэт. Для более женственного эффекта подойдут варианты с мельчайшим принтом или фактурой.
Выбор фасона
В холодный сезон стоит выбирать модели свободного кроя - бермуды или А-силуэт. Они выглядят современно и позволяют комфортно носить теплые свитера.
Верхняя одежда и обувь
Чтобы образ не выглядел обрезанным, необходимо подобрать либо короткий верх, либо максимально длинные пальто и шубы. Идеальная обувь - высокие сапоги или ботфорты.
