Какие джинсы делают фигуру стройнее: советы Андре Тана

Среда 28 января 2026 11:28
Как подобрать джинсы по типу фигуры (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова
Эксперт: Андре Тан

Украинский дизайнер Андре Тан объяснил, почему даже модные джинсы могут искажать пропорции фигуры, и рассказал, какие фасоны действительно делают силуэт стройнее. По его словам, ключевую роль играют не бренд или тренд, а правильная посадка, крой и соответствие типу фигуры.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Instagram модельера.

Как правильно подобрать джинсы

Тип фигуры "Песочные часы"

Для женщин с выраженной талией и сбалансированными пропорциями плеч и бедер Андре Тан советует выбирать прямые джинсы или модели с легким клешем и обязательно с высокой посадкой. Такой крой естественно повторяет силуэт, подчеркивает талию и сохраняет женственность образа.

Основной акцент - именно на высокой посадке, которая помогает создать четкую линию талии и гармонично соединить верх и низ.

Андре Тан о том, как выбрать джинсы (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Тип фигуры "Прямоугольник"

Если талия выражена слабо, стоит работать с объемом. Дизайнер рекомендует джинсы wide leg или широкие прямые модели с высокой посадкой. Они добавляют объема в нижней части тела и формируют визуальную талию.

Результат - более мягкий и женственный силуэт без резких линий, что особенно актуально для этого типа фигуры.

Андре Тан о том, как подобрать джинсы под тип фигуры (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Тип фигуры "Груша"

Для фигуры с акцентом на бедрах лучшим выбором станут темные джинсы wide leg или клеш от колена. Высокая посадка помогает уравновесить пропорции между верхом и низом, а темный цвет визуально уменьшает объем бедер и вытягивает ноги. Такой подход делает силуэт более стройным и пропорциональным.

Андре Тан о том, как выбрать джинсы (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Тип фигуры "Перевернутый треугольник"

Женщинам с широкими плечами и узкими бедрами Андре Тан советует добавлять объем именно в нижней части. Светлые джинсы wide leg или relaxed fit помогут уравновесить силуэт, сместив акцент вниз. Это создает ощущение баланса и легкости в образе.

Как правильно выбрать джинсы (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Тип фигуры "Овал"

Для этого типа важно не подчеркивать зону живота. Оптимальным выбором станут straight или wide leg джинсы средней или высокой посадки. Однотонные оттенки и лаконичный крой создают ровный, аккуратный силуэт без лишних акцентов.

Андре Тан о том, как подобрать джинсы (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Подытоживая, Андре Тан подчеркивает: универсальных джинсов не существует, однако правильно подобранная модель способна работать на фигуру лучше любого тренда. Ориентация на собственные пропорции - главный шаг к стильному и уверенному образу.

