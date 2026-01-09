ua en ru
В трендовом цвете бургунди: модный выход Кейт Миддлтон

Пятница 09 января 2026 15:02
В трендовом цвете бургунди: модный выход Кейт Миддлтон Кейт и Уильям (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Кейт Миддлтон в очередной раз подтвердила статус иконы сдержанной элегантности, появившись на публике в безупречном монохромном образе в оттенке бургунди. Глубокий бордовый цвет стал ключевым акцентом ее выхода, подчеркнув статусность, утонченность и актуальность образа.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Ставка на костюм и выверенный силуэт

Основой образа стал классический брючный костюм-двойка насыщенного винного цвета.

Приталенный жакет акцентирует талию, а брюки клеш визуально удлиняют ноги, формируя стройный и сбалансированный силуэт.

Такой крой отсылает к проверенной временем классике, которая снова возвращается в моду на фоне экспериментальных форм.

Блуза в тон и эффект целостности

Под жакет Кейт выбрала легкую блузу с высоким воротником-стойкой, выполненную в идентичном оттенке.

Благодаря этому образ выглядит максимально целостным и дорогим - ключевой признак монохромных "луков", которые остаются актуальными и в 2026 году. Такой прием создает эффект "тихой роскоши" без лишних деталей.

В трендовом цвете бургунди: модный выход Кейт МиддлтонКейт Миддлтон показала модный образ (фото: Getty Images)

Аксессуары без перегруза

Образ дополнила миниатюрная замшевая сумочка с жестким каркасом в глубоком шоколадном оттенке. Она мягко контрастирует с основным цветом, не нарушая общей гармонии.

Обувь - классические туфли-лодочки на шпильке черного оттенка - подчеркивают изящество и завершают образ в сдержанной, королевской манере.

Почему этот образ актуален в 2026 году

Несмотря на активное продвижение трендов на неидеальные силуэты, асимметрию и модный хаос, образ Кейт Миддлтон демонстрирует другое важное направление - возвращение к структурированной классике.

Глубокий бургунди гармонично вписывается в современную палитру, оставаясь универсальной базой для городского и делового стиля.

Такой подход балансирует между трендовостью и вневременной элегантностью, что и делает его актуальным в новом модном цикле.

