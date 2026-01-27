ua en ru
Вт, 27 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Здоровая жизнь

Кардиолог назвала 5 привычек, которые реально защитят сердце в 2026 году

Вторник 27 января 2026 10:17
UA EN RU
Кардиолог назвала 5 привычек, которые реально защитят сердце в 2026 году Фото: Какие привычки надо взять за правила гипертоникам
Автор: Людмила Жукова

Люди должны внимательнее относиться к здоровью сердца и начинать с простого, то есть знать ключевые показатели своего организма.

Какие привычки вы должны взять с собой в 2026 год, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение кардиолога Набилы Ласкар в Instagram.

Что нужно знать людям, которые заботятся о своем здоровье

Врач, которая активно делится советами в соцсетях, опубликовала видео с пятью правилами для здорового сердца, с которыми она "идет в 2026 год".

Знайте свои показатели давления

Первый и главный пункт - "знайте свои показатели". Речь идет об артериальном давлении, уровне холестерина и показателе HbA1c, который отражает средний уровень сахара в крови за несколько месяцев.

"Если вы не измеряете показатели, вы не можете этим управлять", - объясняет врач.

По данным медицинских служб, снижение давления и холестерина существенно уменьшает риск ишемической болезни сердца. А повышенный уровень сахара в крови, особенно если он держится долго, может приводить к серьезным осложнениям. Проверить эти показатели можно у семейного врача или в некоторых аптеках.

Двигайтесь ежедневно

Второй совет кардиолог формулирует просто: ежедневное движение - обязательно.
По ее словам, 10-20 минут осознанной активности в день могут дать больше пользы для сердца, чем многие ожидают. Это может быть прогулка, легкая зарядка или растяжка. Главное, чтобы движение было регулярным.

Не забывайте о сне

Третий пункт - сон. Он очень важен и без него никак. Оптимальная продолжительность - это 7-9 часов в сутки.

По словам Набилы Ласкар, плохой сон, незаметно способствует повышению давления, набору веса и хроническому воспалению, что особенно опасно для людей с гипертонией.

Избегайте стресса

Четвертый совет касается стресса. Кардиолог отмечает: его нужно воспринимать как реальный сердечно-сосудистый фактор риска.

Она советует ежедневно внедрять микропрактики для снижения напряжения. Речь идет дыхательные упражнения, короткие перерывы, четкие личные границы между работой и отдыхом.

Питайтесь сбалансировано

Последний пункт - это сбалансированное питание.

"Ешьте для сердца в будущем, а не для сиюминутных желаний", - советует врач.

В рационе должно быть больше растительной пищи, клетчатки и омега-3 жирных кислот и меньше ультраобработанных продуктов.

Эксперты по кардиологии подчеркивают, что здоровое питание - это не жесткие запреты, а разнообразный и сбалансированный рацион. Больше овощей и фруктов, меньше соли, сахара и насыщенных жиров. Такие простые шаги со временем дают ощутимый эффект.

Вас может заинтересовать:

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровье Кардиолог Повышенное давление
Новости
Разбитый дом в центре Одессы, под завалами ищут людей: все о массированном ударе РФ
Разбитый дом в центре Одессы, под завалами ищут людей: все о массированном ударе РФ
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин