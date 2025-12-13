5 утренних привычек, которые нарушают сон вечером

Утренние привычки, которые кажутся безобидными, могут незаметно нарушать утренний сон. Они меняют гормональный баланс и циркадные ритмы, затрудняя засыпание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Huffpost .

Пить слишком много кофеина

Употребление слишком большого количества кофеина утром может нарушить весь режим сна.

По данным Cleveland clinic, большинство здоровых взрослых могут безопасно потреблять до 400 миллиграммов кофеина в день. Это эквивалентно примерно четырем чашкам заваренного кофе или двум энергетическим напиткам.

Уровень кофеина в энергетических напитках может сильно отличаться, и существуют серьезные опасения относительно их потенциального воздействия на организм.

Эффект от кофеина обычно начинается в течение 15 минут и достигает пика примерно через час.

Через шесть часов после употребления кофеина половина его все еще остается в организме. Полное выведение из кровотока может занять до 10 часов.

Некоторые люди особенно чувствительны к кофеину. Поэтому попробуйте немного сократить его потребление, чтобы увидеть, как это повлияет на способность получать достаточное количество.

Просыпаться ежедневно в разное время

Стоит установить стандартное время пробуждения и придерживаться даже в выходные.

Нерегулярный график сна также может повысить воспаление и риск депрессии.

С другой стороны, наверстывание сна в выходные может быть полезным, особенно если у вас большой дефицит сна. Однако старайтесь не делать это постоянным явлением.

Дефицит естественного света

Сон регулируется циркадными ритмами, которые влияют на всё: от регуляции гормонов до температуры тела. Солнечный цикл оказывает огромное влияние на эти ритмы ежедневно.

Согласно Центрам контроля и профилактики заболеваний, циркадные часы тела наиболее чувствительны к свету, начиная примерно за два часа до обычного времени сна и продолжаясь в течение всей ночи.

Воздействие света в эти периоды повлияет на то, когда организм естественным образом засыпает. Поэтому пребывание под большим количеством яркого света утром может помочь ложиться спать раньше. К вечеру вы почувствуете сонливость и будете готовы к отдыху.

Не составление списка дел

Создание списка дел - это один из самых эффективных способов не сбиться с плана в течение дня. Это также может быть способом борьбы с тревогой, которая часто подкрадывается перед сном и затрудняет засыпание.

Пользование телефоном по утрам

Экраны смартфонов излучают коротковолновой свет, особенно синего спектра. Он подавляет выработку мелатонина - гормона, который сигнализирует организму о готовности ко сну.