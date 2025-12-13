5 утренних привычек, которые нарушают сон вечером
Утренние привычки, которые кажутся безобидными, могут незаметно нарушать утренний сон. Они меняют гормональный баланс и циркадные ритмы, затрудняя засыпание.
Пить слишком много кофеина
Употребление слишком большого количества кофеина утром может нарушить весь режим сна.
По данным Cleveland clinic, большинство здоровых взрослых могут безопасно потреблять до 400 миллиграммов кофеина в день. Это эквивалентно примерно четырем чашкам заваренного кофе или двум энергетическим напиткам.
Уровень кофеина в энергетических напитках может сильно отличаться, и существуют серьезные опасения относительно их потенциального воздействия на организм.
Эффект от кофеина обычно начинается в течение 15 минут и достигает пика примерно через час.
Через шесть часов после употребления кофеина половина его все еще остается в организме. Полное выведение из кровотока может занять до 10 часов.
Некоторые люди особенно чувствительны к кофеину. Поэтому попробуйте немного сократить его потребление, чтобы увидеть, как это повлияет на способность получать достаточное количество.
Просыпаться ежедневно в разное время
Стоит установить стандартное время пробуждения и придерживаться даже в выходные.
Нерегулярный график сна также может повысить воспаление и риск депрессии.
С другой стороны, наверстывание сна в выходные может быть полезным, особенно если у вас большой дефицит сна. Однако старайтесь не делать это постоянным явлением.
Дефицит естественного света
Сон регулируется циркадными ритмами, которые влияют на всё: от регуляции гормонов до температуры тела. Солнечный цикл оказывает огромное влияние на эти ритмы ежедневно.
Согласно Центрам контроля и профилактики заболеваний, циркадные часы тела наиболее чувствительны к свету, начиная примерно за два часа до обычного времени сна и продолжаясь в течение всей ночи.
Воздействие света в эти периоды повлияет на то, когда организм естественным образом засыпает. Поэтому пребывание под большим количеством яркого света утром может помочь ложиться спать раньше. К вечеру вы почувствуете сонливость и будете готовы к отдыху.
Не составление списка дел
Создание списка дел - это один из самых эффективных способов не сбиться с плана в течение дня. Это также может быть способом борьбы с тревогой, которая часто подкрадывается перед сном и затрудняет засыпание.
Пользование телефоном по утрам
Экраны смартфонов излучают коротковолновой свет, особенно синего спектра. Он подавляет выработку мелатонина - гормона, который сигнализирует организму о готовности ко сну.
Листание новостей, соцсетей или электронной почты запускает адреналин и кортизол - гормоны стресса и активности. Это повышает общий уровень возбуждения мозга. Вечернее засыпание становится сложнее, потому что мозг остается в состоянии готовности к активности.
