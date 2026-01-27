Кардіолог назвала 5 звичок, які реально захистять серце у 2026 році

Люди мають уважніше ставитися до здоров’я серця й починати з простого, тобто знати ключові показники свого організму.

Які звички ви маєте взяти з собою у 2026 рік, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис кардіолога Набіли Ласкар в Instagram.

Що треба знати людям, які піклуються про своє здоров'я

Лікарка, яка активно ділиться порадами у соцмережах, опублікувала відео з п’ятьма правилами для здорового серця, з якими вона "йде у 2026 рік".

Знайте свої показники тиску

Перший і головний пункт - "знайте свої показники". Йдеться про артеріальний тиск, рівень холестерину та показник HbA1c, який відображає середній рівень цукру в крові за кілька місяців.

"Якщо ви не вимірюєте показники , ви не можете цим керувати", - пояснює лікарка.

За даними медичних служб, зниження тиску й холестерину суттєво зменшує ризик ішемічної хвороби серця. А підвищений рівень цукру в крові, особливо якщо він тримається довго, може призводити до серйозних ускладнень. Перевірити ці показники можна у сімейного лікаря або в деяких аптеках.

Рухайтесь щодня

Другу пораду кардіологиня формулює просто: щоденний рух - обов’язковий.

За її словами, 10–20 хвилин усвідомленої активності на день можуть дати більше користі для серця, ніж багато хто очікує. Це може бути прогулянка, легка зарядка або розтяжка. Головне, щоб рух був регулярним.

Не забувайте про сон

Третій пункт - сон. Він дуже важливий і без нього ніяк.. Оптимальна тривалість - це 7-9 годин на добу.

За словами Набіли Ласкар, поганий сон, непомітно сприяє підвищенню тиску, набору ваги та хронічному запаленню, що особливо небезпечно для людей із гіпертонією.

Уникайте стресу

Четверта порада стосується стресу. Кардіологиня наголошує: його потрібно сприймати як реальний серцево-судинний фактор ризику.

Вона радить щодня впроваджувати мікропрактики для зниження напруги. Мова йде дихальні вправи, короткі перерви, чіткі особисті межі між роботою та відпочинком.

Харчуйтесь збалансовано

Останній пункт - це збалансоване харчування.

"Їжте для серця в майбутньому, а не для миттєвих бажань", - радить лікарка.

У раціоні має бути більше рослинної їжі, клітковини та омега-3 жирних кислот і менше ультраоброблених продуктів.

Експерти з кардіології підкреслюють, що здорове харчування - це не жорсткі заборони, а різноманітний і збалансований раціон. Більше овочів і фруктів, менше солі, цукру та насичених жирів. Такі прості кроки з часом дають відчутний ефект.