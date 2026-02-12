Как у звезды Голливуда: Надин из Холостяка покорила новой стрижкой (фото)

Победительница "Холостяка" Надин Головчук покорила поклонников изменениями в образе. Модель сделала одну из самых трендовых стрижек 2026 года и мгновенно стала похожей на голливудскую звезду.

Какими изменениями поразила Надин

Надин из "Холостяка" сменила прическу

Звезда реалити поделилась фото и видео, на которых предстала в новом образе. Надин сделала челку каскад - это один из самых трендовых вариантов сезона.

Такая форма выглядит легкой и естественной, добавляет прическе объема и мягкости, а лицу - выразительности.

Каскадная челка отличается многослойностью - пряди плавно переходят в общую длину волос, создавая эффект небрежной, но продуманной укладки.

Именно такой вариант часто выбирают голливудские звезды, ведь он универсален и подходит как к романтическим, так и к более сдержанным образам.

Так, в сети Надин начали сравнивать с актрисой Дакотой Джонсон, у которой подобная челка является фирменной деталью стиля.

Кому подходит челка каскад

Такая прическа подходит почти всем типам лица, особенно круглому, прямоугольному и квадратному. Каскад помогает сбалансировать пропорции, смягчает черты, добавляет объема и омолаживает.

Он станет удачным выбором для тех, кто хочет добавить волосам объема без кардинального изменения длины. Преимущество этого варианта в том, что челку легко укладывать как на прямых, так и волнистых волосах.

Виды каскадной челки

Длинный каскад. Самый популярный вариант. Доходит до бровей или чуть ниже, плавно переходя в основную длину волос. Хорошо смотрится на круглом или квадратном лице.

Короткий. Концы немного короче, часто доходят до середины лба. Создает эффект легкости и свежести, хорошо подчеркивает глаза. Подходит для овального и прямоугольного лица.

Косая. Укладывается под углом, а концы имеют каскадные слои. Вытягивает лицо, делает его более пропорциональным. Подходит для круглых и квадратных форм лица.

Рваная. Концы челки специально делаются неровными, чтобы создать эффект объема и легкости. Классно смотрится на волнистых волосах и омолаживает.

Как отреагировали в сети

Судя по реакции подписчиков, изменения пошли Надин на пользу. Модель получила десятки комплиментов.

"Я получила много приятных слов. Спасибо вам, дорогие, мне так приятно видеть стольких женщин, которые могут искренне сделать комплимент! Это в первую очередь показывает вашу внутреннюю красоту", - поделилась Надин.

