Як у зірки Голлівуду: Надін з Холостяка підкорила новою стрижкою (фото)

Переможниця "Холостяка" Надін Головчук підкорила шанувальників змінами в образі. Модель зробила одну з найтрендовіших стрижок 2026 року і миттєво стала схожою на голлівудську зірку.

Якими змінами вразила Надін, розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram .

Надін з "Холостяка" змінила зачіску

Зірка реаліті поділилася фото та відео, на яких постала в новому образі. Надін зробила чубчик каскад - це один із найтрендовіших варіантів сезону.

Така форма виглядає легкою та природною, додає зачісці об'єму та м'якості, а обличчю - виразності.

Каскадний чубчик відрізняється багатошаровістю - пасма плавно переходять у загальну довжину волосся, створюючи ефект недбалої, але продуманої укладки.

Саме такий варіант часто обирають голлівудські зірки, адже він універсальний і пасує як до романтичних, так і до більш стриманих образів.

Так, у мережі Надін почали порівнювати з акторкою Дакотою Джонсон, у якої подібний чубчик є фірмовою деталлю стилю.

Модна стрижка Надін з "Холостяка" (скриншот)

Кому пасує чубчик каскад

Така зачіска підходить майже всім типам обличчя, особливо круглому, прямокутному та квадратному. Каскад допомагає збалансувати пропорції, пом'якшує риси, додає об'єму та омолоджує.

Він стане вдалим вибором для тих, хто прагне додати волоссю об'єму без кардинальної зміни довжини. Перевага цього варіанту в тому, що чубчик легко укладати як на прямому, так і хвилястому волоссі.

Види каскадного чубчика

Довгий каскад. Найпопулярніший варіант. Доходить до брів або трохи нижче, плавно переходячи в основну довжину волосся. Добре виглядає на круглому або квадратному обличчі.

Найпопулярніший варіант. Доходить до брів або трохи нижче, плавно переходячи в основну довжину волосся. Добре виглядає на круглому або квадратному обличчі. Короткий. Кінці трохи коротші, часто доходять до середини чола. Створює ефект легкості та свіжості, добре підкреслює очі. Підходить для овального та прямокутного обличчя.

Кінці трохи коротші, часто доходять до середини чола. Створює ефект легкості та свіжості, добре підкреслює очі. Підходить для овального та прямокутного обличчя. Косий. Укладається під кутом, а кінці мають каскадні шари. Витягує обличчя, робить його більш пропорційним. Підходить для круглих і квадратних форм лиця.

Укладається під кутом, а кінці мають каскадні шари. Витягує обличчя, робить його більш пропорційним. Підходить для круглих і квадратних форм лиця. Рваний. Кінці чубчика спеціально робляться нерівними, щоб створити ефект об’єму та легкості. Має класний вигляд на хвилястому волоссі та омолоджує.

Як відреагували в мережі

Судячи з реакції підписників, зміни пішли Надін на користь. Модель отримала десятки компліментів.

"Я отримала багато приємних слів. Дякую вам, любі, мені так приємно бачити стількох жінок, які можуть щиро зробити комплімент! Це в першу чергу показує вашу внутрішню красу", - поділилася Надін.

Надін Головчук зробила модну зачіску (скриншот)