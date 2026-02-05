Як виглядає трендовий аксесуар цієї зими: образи Єфросиніної та Ірочки з "Холостяка"

Хутряна манішка стає головним модним трендом зими 2026. Маша Єфросиніна та Ірина Пономаренко показали, як один аксесуар здатен миттєво перетворити будь-який образ, додаючи тепла, елегантності та стильного акценту.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Маша Єфросиніна: гра на контрастах

Маша обрала манішку з густого темного хутра з високим коміром-стійкою, яка стала ключовою деталлю її образу.

Телеведуча поєднує екохутро з повсякденними речами - сірим лонгслівом та широкими джинсами-палаццо, створюючи стильний контраст між елегантністю та комфортом.

Модний лайфхак від Маші Єфросиніної (скриншот)

Щоб додати структури вільному силуету, Маша використовує тонкий шкіряний ремінь поверх манішки, що підкреслює талію і надає образу завершеності.

Додатковий акцент - кепка, яка робить "лук" більш сучасним та спортивним.

Цей приклад показує, як можна поєднувати розкішний аксесуар із базовими речами, створюючи при цьому образ, який виглядає дорого, але водночас невимушено.

Маша Єфросиніна (скриншот)

Ірочка з "Холостяка": елегантна багатошаровість

Фіналістка шоу "Холостяк" Ірина Пономаренко вибрала інший підхід - класичний та стриманий міський "лук".

Вона одягла трендову манішку під шкіряну куртку оверсайз, що створює цікаву гру фактур: гладка шкіра контрастує з пухнастим хутром, додаючи образу глибини та візуальної насиченості.

Ірочка з "Холостяка" показала модний образ (скриншот)

Колірна гама образу витримана у темних тонах, що робить "лук" монохромним і візуально дорогим.

Яскравий акцент додає сумка глибокого винного кольору, яка гармонійно поєднується з коричневим відтінком хутра, роблячи образ більш завершеним та витонченим.

Фіналістка "Холостяка" Ірочка (скриншот)

Чому хутряна манішка - тренд сезону

Практичність: манішка захищає груди та шию від вітру краще за будь-який шарф і при цьому зручно носити під верхнім одягом. Трансформація образу: хутряна манішка здатна перетворити будь-яке пальто або куртку на "шубу" за лічені секунди, додаючи вишуканості навіть простому "луку". Варіативність стилізації: як показали Маша та Ірина, манішка однаково добре виглядає з джинсами, класичними штанами, повсякденними лонгслівами або елегантними светрами.

Цей аксесуар стає must-have зимового сезону 2026, демонструючи, що комфорт і стиль можуть іти разом. Хутряна манішка дозволяє гратися з текстурами, кольорами та силуетами, надаючи кожному образу особливого шарму та індивідуальності.

Маша Єфросиніна та Ірочка (колаж: РБК-Україна)