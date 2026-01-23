ua en ru
Маша Ефросинина показала, как носить черный и выглядеть роскошно

Пятница 23 января 2026 13:57
Маша Ефросинина показала, как носить черный и выглядеть роскошно Мария Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Катерина Собкова

Маша Ефросинина показала, как носить черный цвет и выглядеть одновременно элегантно и роскошно. На светском мероприятии телеведущая появилась в total black look с классическим жакетом, юбкой миди и золотыми акцентами.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала Ефросинина

На фото Маша демонстрирует ансамбль, который идеально подходит для официальных событий и деловых встреч, подчеркивая статус и уверенность телеведущей.

Основу образа составляет классический костюм черного цвета, в котором соединены приталенный жакет с юбкой миди.

Силуэт и крой: современная интерпретация классики

Жакет Маши имеет четкие линии плеч и акцентированную талию, что выгодно подчеркивает фигуру. Длина рукава три четверти добавляет образу легкости и позволяет продемонстрировать украшения.

Юбка фасона с расклешенным низом создает элегантный подвижный силуэт, который выглядит гармонично и динамично при ходьбе.

Акценты: золото на черном

Особое внимание привлекают три массивные золотые пуговицы на жакете, которые выполняют роль ювелирного акцента. Они разбавляют монохромность черного цвета и придают образу роскоши, не отвлекая от основной концепции сдержанной элегантности.

Аксессуары и детали

Маша выбрала аксессуары, которые дополняют образ, не перегружая его. Классические бежевые туфли-лодочки визуально удлиняют ноги и добавляют мягкости total black look.

Деликатные украшения - тонкая цепочка с подвеской, небольшие серьги и браслеты на запястье - создают изысканный блеск, подчеркивая роскошь костюма.

Бьюти-образ телеведущей также соответствует концепции стиля: классические локоны с пробором набок и макияж с акцентом на глаза завершают гармоничный образ, делая его одновременно уверенным и женственным.

Стиль

Ефросинина выбирает проверенную временем элегантность, демонстрируя умение сочетать классику и современные модные тенденции.

Черный цвет в сочетании с идеальной посадкой и золотыми деталями формирует образ power woman - сильной, уверенной и чрезвычайно женственной личности, которая умеет подчеркнуть свой статус через стиль.

Этот total black look еще раз подтверждает, что Маша Ефросинина не просто следит за модой, а задает тренды, демонстрируя пример безупречной элегантности для украинских и международных поклонников.

Маша Ефросинина показала, как носить черный и выглядеть роскошноЕфросинина поразила элегантным total black look (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

