Как Оля Полякова носит мех: детали, которые делают образ уникальным

Оля Полякова продемонстрировала, как меховой total look может сочетать стиль, комфорт и современную городскую эстетику. Главные акценты образа - пушистая шапка-ушанка, короткая шуба и изящные аксессуары, которые делают даже простой "лук" неповторимым.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала Полякова

Основой аутфита стала игра с объемами и контрастами, которая позволила сделать образ одновременно роскошным и практичным.

Полякова выбрала решение, которое сегодня все чаще используют стилисты: акцент на верхней части тела в сочетании с базовым низом.

Главный акцент - меховая шапка

Настоящей изюминкой образа стала массивная меховая шапка-ушанка. Она не только защищает от холода, но и выполняет роль ключевого стилистического акцента.

Шапка идеально обрамляет лицо, придавая вид так называемого "арктического шика" - тренда, который активно возвращается в зимних коллекциях мировых брендов. Такой элемент сразу подчеркивает статусность образа и делает его узнаваемым.

Полякова показала трендовую шапку на зиму (скриншот)

Короткая шуба как тренд сезона

Не менее важной составляющей "лука" стала объемная короткая шуба рыжего оттенка. Именно такие модели сегодня считаются одними из самых актуальных: они создают мягкую архитектуру силуэта и концентрируют внимание на плечах и грудной зоне.

Теплый цвет шубы гармонично вписывается в общую палитру образа, добавляя ему глубины и визуального тепла.

Аксессуары и баланс образа

Для завершения ансамбля певица выбрала вместительную кожаную сумку коричневого цвета. Она поддерживает общую цветовую концепцию и одновременно выполняет практическую функцию, что важно для городских образов. Аксессуары в этом луке не перегружают, а наоборот - уравновешивают меховые элементы.

Контраст как стилистический прием

Чтобы образ не выглядел слишком тяжелым, Полякова прибегла к проверенному приему - соединила роскошный верх с базовыми светло-голубыми джинсами прямого кроя. Такой контраст делает аутфит более легким и адаптированным к повседневным делам, а не только для светских выходов.

Обувь и финальные детали

Завершают образ лоферы на грубой подошве с меховым декором, которые логично поддерживают общую концепцию.

Под верхней одеждой заметен лаконичный трикотажный джемпер песочного цвета - идеальный фон для массивных золотых украшений, добавляющих образу нотки гламурности.

Этот выход Оли Поляковой является наглядным примером того, как меховые детали могут работать в реальной жизни. Образ сочетает комфорт, тепло и ощущение роскоши - без чрезмерной театральности, но с четким модным месседжем.

Оля Полякова показала, как носить шубу (скриншот)