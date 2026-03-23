Как один жакет может заменить полшкафа: секрет от Златы Огневич

13:30 23.03.2026 Пн
3 мин
С таким пиджаком можно создать множество стильных образов без лишних затрат
aimg Катерина Собкова
Как один жакет может заменить полшкафа: секрет от Златы Огневич Злата Огневич (коллаж: РБК-Украина)

Популярная певица Злата Огневич продемонстрировала универсальный жакет, который можно сочетать с разными образами. Всего одна вещь способна обновить гардероб и сэкономить на модных покупках.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Больше интересного: Огневич показала, как носить модную юбку из экокожи

Образ певицы

Певица опубликовала серию фото, на которых позирует в сером жакете оверсайз с мелким принтом в клетку.

Платье-жакет стало основой лаконичного аутфита в стиле officecore, демонстрируя, как один элемент гардероба может "выполнять" несколько ролей: и для работы, и для встреч в городе, и для вечерних выходов.

Детали

  • колготки черного цвета - классический аксессуар, делающий образ утонченным и придающий ощущение завершенности;
  • лакированные туфли-лодочки цвета "спелая вишня" - яркий акцент, который легко сочетается с базовой палитрой, и одновременно универсальны для дневных и вечерних "луков";
  • минималистичные украшения - тонкая золотая цепочка и массивное кольцо, которые подчеркивают элегантность, не отвлекая внимание от главного элемента гардероба.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Практичность и универсальность

Образ Огневич - яркий пример того, как можно совместить модные тренды с практичностью. Оверсайз-жакет, который можно трансформировать в разные образы, позволяет экономить средства и место в гардеробе, сохраняя при этом стильный вид.

Это идеальный вариант для тех, кто ценит разумный гардероб: минимум вещей - максимум комбинаций.

Злата Огневич демонстрирует, что современная мода может быть умной, экономной и одновременно эффектной, а базовые вещи гардероба способны стать основой для множества вариантов образов, подходящих для любого дня и события.

Огневич задает тренды (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Как носить жакет как у Златы Огневич

Офисный стиль: жакет оверсайз носим как платье или с классическими брюками. К такому образу подходят лакированные туфли-лодочки и минималистичные украшения.

Повседневный "лук": накинуть жакет на простую футболку и джинсы, добавить кроссовки или лоферы. Такой вариант подходит для прогулок или встреч с друзьями.

Вечерний выход: жакет сочетаем с мини-платьем или шортами, добавляем высокие сапоги или босоножки на каблуке и яркие аксессуары. Это создает ощущение элегантности и женственности одновременно.

Секрет стиля: игра с аксессуарами и цветами позволяет превращать один жакет в десятки разных образов, экономя место в шкафу и бюджет на новые вещи.

Злата Огневич показала модный образ (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Еще больше интересного:

Маша Ефросинина показала базовые вещи, которые работают всегда

Как носить джинсы, чтобы выглядеть дорого.

Новости
Дизель уже по 90 гривен? Популярные АЗС подняли цены на топливо за выходные
Дизель уже по 90 гривен? Популярные АЗС подняли цены на топливо за выходные
Аналитика
Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти