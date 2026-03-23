Как один жакет может заменить полшкафа: секрет от Златы Огневич

Популярная певица Злата Огневич продемонстрировала универсальный жакет, который можно сочетать с разными образами. Всего одна вещь способна обновить гардероб и сэкономить на модных покупках.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Образ певицы

Певица опубликовала серию фото, на которых позирует в сером жакете оверсайз с мелким принтом в клетку.

Платье-жакет стало основой лаконичного аутфита в стиле officecore, демонстрируя, как один элемент гардероба может "выполнять" несколько ролей: и для работы, и для встреч в городе, и для вечерних выходов.

Детали

колготки черного цвета - классический аксессуар, делающий образ утонченным и придающий ощущение завершенности;

лакированные туфли-лодочки цвета "спелая вишня" - яркий акцент, который легко сочетается с базовой палитрой, и одновременно универсальны для дневных и вечерних "луков";

минималистичные украшения - тонкая золотая цепочка и массивное кольцо, которые подчеркивают элегантность, не отвлекая внимание от главного элемента гардероба.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Практичность и универсальность

Образ Огневич - яркий пример того, как можно совместить модные тренды с практичностью. Оверсайз-жакет, который можно трансформировать в разные образы, позволяет экономить средства и место в гардеробе, сохраняя при этом стильный вид.

Это идеальный вариант для тех, кто ценит разумный гардероб: минимум вещей - максимум комбинаций.

Злата Огневич демонстрирует, что современная мода может быть умной, экономной и одновременно эффектной, а базовые вещи гардероба способны стать основой для множества вариантов образов, подходящих для любого дня и события.

Огневич задает тренды (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Как носить жакет как у Златы Огневич

Офисный стиль: жакет оверсайз носим как платье или с классическими брюками. К такому образу подходят лакированные туфли-лодочки и минималистичные украшения.

Повседневный "лук": накинуть жакет на простую футболку и джинсы, добавить кроссовки или лоферы. Такой вариант подходит для прогулок или встреч с друзьями.

Вечерний выход: жакет сочетаем с мини-платьем или шортами, добавляем высокие сапоги или босоножки на каблуке и яркие аксессуары. Это создает ощущение элегантности и женственности одновременно.

Секрет стиля: игра с аксессуарами и цветами позволяет превращать один жакет в десятки разных образов, экономя место в шкафу и бюджет на новые вещи.

Злата Огневич показала модный образ (фото: instagram.com/zlata.ognevich)