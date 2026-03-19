Что носить весной: Ефросинина показала базовые вещи, которые работают всегда

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась новым образом в соцсетях, продемонстрировав базовые вещи, которые легко сочетать весной. Ее аутфит показывает, как создать универсальный гардероб без лишних трат и сложных стилизаций.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала Ефросинина

Вельветовый костюм - классика, которая работает всегда

Маша выбрала костюм-двойку из вельвета насыщенного изумрудного оттенка - материал, который снова вернулся на мировые подиумы. Вельвет добавляет образу благородства и делает даже простой комплект более завершенным и структурированным.

Пиджак классического кроя с золотыми пуговицами подчеркивает фигуру, а прямые брюки визуально удлиняют силуэт. Это универсальное сочетание позволяет выглядеть аккуратно, даже если основной гардероб максимально базовый.

Белая рубашка - базовая вещь, которая освежает образ

Контрастная белоснежная рубашка в сочетании с изумрудным вельветом делает образ более строгим и одновременно нарядным. Такой прием показывает, что даже одна базовая вещь может кардинально изменить стиль комплекта, делая его уместным в любой ситуации.

Яркий акцент - маленькая деталь с большим эффектом

Изюминкой образа стал красный нагрудный платок, который создал яркий контраст с зеленым костюмом. Этот прием демонстрирует, что даже небольшая деталь может превратить базовый комплект в стильный и интересный.

Обувь, которая объединяет весь образ

Остроносые туфли-лодочки бордового цвета завершают образ и гармонично сочетаются с общей палитрой. Они показывают, что правильная обувь способна усилить любой базовый комплект, не требуя дополнительных дорогих аксессуаров.

Маша Ефросинина показала модный "лук" (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Почему этот образ идеален на весну

Изумрудный цвет в сочетании с базовыми элементами гардероба - идеальный вариант для весны. Классический крой, нейтральная рубашка и универсальные туфли позволяют создавать десятки образов с минимумом вещей.

Такой подход соответствует концепции "умного гардероба", где каждая вещь работает и выглядит уместно всегда, экономя время и деньги.

Маша Ефросинина показала, что стиль не всегда в дорогих брендах, а в умелом сочетании базовых вещей и небольших ярких акцентов. Ее образ - яркий пример того, как правильно выбранные базовые вещи могут выглядеть эффектно в любое время года и на любом событии.