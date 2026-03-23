Як один жакет може замінити пів шафи: секрет від Злати Огнєвіч
Популярна співачка Злата Огнєвіч продемонструвала універсальний жакет, який можна поєднувати з різними образами. Всього одна річ здатна оновити гардероб і заощадити на модних покупках.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Образ співачки
Співачка опублікувала серію фото, на яких позує у сірому жакеті оверсайз із дрібним принтом у клітинку.
Сукня-жакет стала основою лаконічного аутфіту в стилі officecore, демонструючи, як один елемент гардероба може "виконувати" кілька ролей: і для роботи, і для зустрічей у місті, і для вечірніх виходів.
Деталі
- колготки чорного кольору - класичний аксесуар, що робить образ витонченим і додає відчуття завершеності;
- лаковані туфлі-човники кольору "стигла вишня" - яскравий акцент, який легко поєднується з базовою палітрою, і водночас універсальні для денних і вечірніх "луків";
- мінімалістичні прикраси - тонкий золотий ланцюжок і масивна каблучка, які підкреслюють елегантність, не відволікаючи увагу від головного елементу гардероба.
Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Практичність та універсальність
Образ Огнєвіч - яскравий приклад того, як можна поєднати модні тренди з практичністю. Оверсайз-жакет, який можна трансформувати в різні образи, дозволяє економити кошти та місце у гардеробі, зберігаючи при цьому стильний вигляд.
Це ідеальний варіант для тих, хто цінує розумний гардероб: мінімум речей - максимум комбінацій.
Злата Огнєвіч демонструє, що сучасна мода може бути розумною, економною і водночас ефектною, а базові речі гардероба здатні стати основою для безлічі варіантів образів, які підходять для будь-якого дня та події.
Огнєвіч задає тренди (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Як носити жакет як у Злати Огнєвіч
Офісний стиль: жакет оверсайз носимо як сукню або з класичними брюками. До такого образу підходять лаковані туфлі-човники та мінімалістичні прикраси.
Повсякденний "лук": накинути жакет на просту футболку та джинси, додати кросівки або лофери. Такий варіант підходить для прогулянок або зустрічей з друзями.
Вечірній вихід: жакет поєднуємо з міні-сукнею або шортами, додаємо високі чоботи або босоніжки на підборах і яскраві аксесуари. Це створює відчуття елегантності та жіночності одночасно.
Секрет стилю: гра з аксесуарами і кольорами дозволяє перетворювати один жакет на десятки різних образів, економлячи місце в шафі та бюджет на нові речі.
Злата Огнєвіч показала модний образ (фото: instagram.com/zlata.ognevich)