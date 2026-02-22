Горняк показала многослойный "лук" с пальто и свитером: повторите этот тренд
Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, нотариус и блогер Кристина Горняк продемонстрировала, как легко создать стильный многослойный образ для весны 2026. Пальто, джинсы и свитер на плечах - идеальное сочетание комфорта и элегантности, которое сможет повторить каждая.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Больше интересного: Жена Остапчука показала тредовые лоферы на весну 2026 года
Джинсовый total look
Основой образа стала комбинация джинсовой рубашки и широких джинсов:
- Джинсы: модель wide-leg темно-синего цвета визуально удлиняет ноги и добавляет современного объема.
- Рубашка: Кристина надела длинную рубашку поверх джинсов, но застегнула ее только на верхние пуговицы.
Такое сочетание создает базу, которая подходит для любого стиля и легко адаптируется под различные аксессуары и верхнюю одежду.
Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Верхняя одежда - классическое пальто
Поверх денима Кристина выбрала длинное пальто прямого кроя черного оттенка.
- Вертикальные линии пальто вытягивают силуэт, делая фигуру стройнее.
- Такая верхняя одежда - универсальная инвестиция: подойдет и к кроссовкам, и к элегантным сапогам.
Этот элемент гардероба обеспечивает тепло и создает аккуратный, завершенный образ.
Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
"Фишка" образа: свитер вместо шарфа
Оригинальное решение от Кристины - накинуть бежевый джемпер крупной вязки на плечи и завязать рукава спереди.
- Это добавляет текстуры и создает дополнительный слой тепла у шеи.
- Нейтральный бежевый цвет смягчает контраст между темным пальто и синим денимом.
- Свитер легко можно снять или накинуть под пальто в случае холодной погоды.
Такой прием не только стильный, но и максимально практичный для весенних изменений погоды.
Бывшая Остапчука показала модный лук на весну (фото: instagram.com/kristygor)
Акценты и аксессуары
Детали делают образ "живым" и завершенным:
- Обувь: замшевые лоферы насыщенного терракотового цвета. Яркое пятно на фоне спокойной гаммы подчеркивает стиль.
- Сумка: вместительная модель в синем цвете, которая перекликается с джинсами. Дополнительная изюминка - платок, повязанный на ручку сумки.
- Аксессуары: классические очки-авиаторы, золотые серьги-шарики и красный маникюр.
Такие мелочи создают завершенный и дорогой вид без излишней утонченности.
Бывшая Остапчука показала модный образ (фото: instagram.com/kristygor)
Как повторить образ Кристины Горняк
- Возьмите свои любимые джинсы и джинсовую рубашку (тон не обязательно должен совпадать).
- Добавьте длинное пальто темного цвета.
- Накиньте на плечи любой базовый свитер (бежевый, молочный или серый).
- Выберите контрастную обувь: бордовую, рыжую или даже белые кеды.
- Дополните образ классическими очками и лаконичными аксессуарами.
Этот "лук" идеально подходит для прогулок по городу: многослойность защищает от ветра, а правильное сочетание базовых вещей делает образ элегантным и современным одновременно.
Как повторить "лук" Кристины Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Вас также может заинтересовать
- Андре Тан назвал вещи, которые освежат ваш гардероб весной
- Трендовые комбинации цветов на весну 2026, которые работают.