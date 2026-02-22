ua en ru
Горняк показала многослойный "лук" с пальто и свитером: повторите этот тренд

Воскресенье 22 февраля 2026 11:05
Горняк показала многослойный "лук" с пальто и свитером: повторите этот тренд Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Автор: Катерина Собкова

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, нотариус и блогер Кристина Горняк продемонстрировала, как легко создать стильный многослойный образ для весны 2026. Пальто, джинсы и свитер на плечах - идеальное сочетание комфорта и элегантности, которое сможет повторить каждая.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Больше интересного: Жена Остапчука показала тредовые лоферы на весну 2026 года

Джинсовый total look

Основой образа стала комбинация джинсовой рубашки и широких джинсов:

  • Джинсы: модель wide-leg темно-синего цвета визуально удлиняет ноги и добавляет современного объема.
  • Рубашка: Кристина надела длинную рубашку поверх джинсов, но застегнула ее только на верхние пуговицы.

Такое сочетание создает базу, которая подходит для любого стиля и легко адаптируется под различные аксессуары и верхнюю одежду.

Горняк показала многослойный &quot;лук&quot; с пальто и свитером: повторите этот трендКристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Верхняя одежда - классическое пальто

Поверх денима Кристина выбрала длинное пальто прямого кроя черного оттенка.

  • Вертикальные линии пальто вытягивают силуэт, делая фигуру стройнее.
  • Такая верхняя одежда - универсальная инвестиция: подойдет и к кроссовкам, и к элегантным сапогам.

Этот элемент гардероба обеспечивает тепло и создает аккуратный, завершенный образ.

Горняк показала многослойный &quot;лук&quot; с пальто и свитером: повторите этот трендКристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

"Фишка" образа: свитер вместо шарфа

Оригинальное решение от Кристины - накинуть бежевый джемпер крупной вязки на плечи и завязать рукава спереди.

  • Это добавляет текстуры и создает дополнительный слой тепла у шеи.
  • Нейтральный бежевый цвет смягчает контраст между темным пальто и синим денимом.
  • Свитер легко можно снять или накинуть под пальто в случае холодной погоды.

Такой прием не только стильный, но и максимально практичный для весенних изменений погоды.

Горняк показала многослойный &quot;лук&quot; с пальто и свитером: повторите этот трендБывшая Остапчука показала модный лук на весну (фото: instagram.com/kristygor)

Акценты и аксессуары

Детали делают образ "живым" и завершенным:

  • Обувь: замшевые лоферы насыщенного терракотового цвета. Яркое пятно на фоне спокойной гаммы подчеркивает стиль.
  • Сумка: вместительная модель в синем цвете, которая перекликается с джинсами. Дополнительная изюминка - платок, повязанный на ручку сумки.
  • Аксессуары: классические очки-авиаторы, золотые серьги-шарики и красный маникюр.

Такие мелочи создают завершенный и дорогой вид без излишней утонченности.

Горняк показала многослойный &quot;лук&quot; с пальто и свитером: повторите этот трендБывшая Остапчука показала модный образ (фото: instagram.com/kristygor)

Как повторить образ Кристины Горняк

  1. Возьмите свои любимые джинсы и джинсовую рубашку (тон не обязательно должен совпадать).
  2. Добавьте длинное пальто темного цвета.
  3. Накиньте на плечи любой базовый свитер (бежевый, молочный или серый).
  4. Выберите контрастную обувь: бордовую, рыжую или даже белые кеды.
  5. Дополните образ классическими очками и лаконичными аксессуарами.

Этот "лук" идеально подходит для прогулок по городу: многослойность защищает от ветра, а правильное сочетание базовых вещей делает образ элегантным и современным одновременно.

Горняк показала многослойный &quot;лук&quot; с пальто и свитером: повторите этот трендКак повторить "лук" Кристины Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

