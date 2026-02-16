ua en ru
Лоферы - тренд весны 2026: "лук" жены Остапчука, который выглядит на миллион

Понедельник 16 февраля 2026 17:01
Лоферы - тренд весны 2026: "лук" жены Остапчука, который выглядит на миллион Екатерина Остапчук (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Лоферы с носками становятся главным трендом весны 2026, и жена известного телеведущего Владимира Остапчука уже показала, как носить их стильно.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Больше интересного: Катя Осадчая показала, как носить серое пальто весной 2026 и не выглядеть скучно

Какой "лук" выбрала жена Остапчука

Главные элементы образа

Центром ансамбля стал объемный вязаный свитер нежно-голубого оттенка с высоким свободным горлом.

Удлиненные рукава и широкие манжеты создают ощущение уюта и одновременно подчеркивают хрупкость силуэта. Такой трикотаж - один из ключевых трендов на холодную весну 2026, ведь он позволяет выглядеть стильно без ущерба для комфорта.

Лоферы - тренд весны 2026: &quot;лук&quot; жены Остапчука, который выглядит на миллионЖена Остапчука показала образ на весну (фото: Telegram-канал Екатерины Остапчук)

К свитеру Екатерина подобрала светлые джинсы палаццо свободного кроя. Сочетание широкого верха и широкого низа - смелый прием, который в этом сезоне активно используют инфлюенсеры.

Баланс достигается благодаря разнице фактур: мягкий трикотаж контрастирует с более плотным денимом, создавая гармоничную пропорцию.

Отдельного внимания заслуживает обувь - массивные черные лоферы с металлической пряжкой, дополненные белыми носками. Такой прием отсылает к актуальной эстетике преппи и добавляет образу легкой строгости.

Лоферы - тренд весны 2026: &quot;лук&quot; жены Остапчука, который выглядит на миллионКак носить лоферы (фото: Telegram-канал Екатерины Остапчук)

Аксессуары, формирующие настроение

Главным акцентом стала классическая черная стеганая сумка Chanel на золотистой цепочке. Именно она превращает базовый повседневный комплект в изысканный городской аутфит.

Черные солнцезащитные очки в массивной оправе поддерживают эту графическую линию и добавляют образу завершенности.

Лоферы - тренд весны 2026: &quot;лук&quot; жены Остапчука, который выглядит на миллионЕкатерина Остапчук задает тренды (фото: Telegram-канал Екатерины Остапчук)

Почему этот "лук" работает

Во-первых, игра оттенков. Несколько близких тонов голубого и белого визуально вытягивают силуэт даже при наличии объемных вещей.

Во-вторых, контрастные черные детали создают четкую структуру, благодаря чему образ не выглядит размытым или слишком нежным.

И наконец - универсальность. Такой набор вещей одинаково уместен для прогулки по городу, путешествия или неформальной встречи.

Если вы планируете повторить этот образ весной 2026, обратите внимание на качество трикотажа: чем плотнее и фактурнее будет вязка, тем дороже и современнее будет выглядеть весь ансамбль.

Светлая палитра в сочетании с продуманными акцентами в который раз доказывает: элегантность рождается из простоты.

Лоферы - тренд весны 2026: &quot;лук&quot; жены Остапчука, который выглядит на миллионЕкатерина Остапчук (фото: Telegram-канал Екатерины Остапчук)

