Бейонсе в кожаном тренче: одна неожиданная деталь меняет стиль до неузнаваемости

Понедельник 16 февраля 2026 11:52
UA EN RU
Бейонсе в кожаном тренче: одна неожиданная деталь меняет стиль до неузнаваемости Бейонсе (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Новый выход Бейонсе сразу привлек внимание поклонников моды: певица выбрала кожаный тренч насыщенного шоколадного оттенка, а одна неожиданная деталь сделала весь образ по-настоящему wow.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Больше интересного: Ирочка из "Холостяка" показала куртку - главный must-have весны 2026

Какой "лук" выбрала Бейонсе

Пальто и текстуры

Основная деталь образа - кожаный тренч. Гладкая кожа сочетается с массивными вставками под экзотическую кожу крокодила на воротнике, манжетах и поясе.

Такое сочетание добавляет образу кутюрной структуры и драгоценной игры материалов.

Наиболее впечатляющая деталь - объемная отделка перьями глубокого коричневого цвета с голубыми акцентами. Этот декоративный элемент создает драматический эффект, делая образ одновременно театральным и элегантным.

Бейонсе в кожаном тренче: одна неожиданная деталь меняет стиль до неузнаваемостиБейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

Аксессуары и головные уборы

Бейонсе продемонстрировала, как с помощью различных головных уборов можно дополнить эту верхнюю одежду.

На первых фото она появилась в кожаной кепи-таблетке без козырька, что отсылает к моде 60-х и стилю милитари-шик.

В паре с Jay-Z певица сменила кепи на кожаную бейсболку, мгновенно трансформировав образ в более расслабленный street style.

Бейонсе в кожаном тренче: одна неожиданная деталь меняет стиль до неузнаваемостиБейонсе задает тренды (фото: instagram.com/beyonce)

Дополнением стали узкие солнцезащитные очки в коричневой оправе, которые подчеркивают палитру всего "лука", и сумка с бамбуковой ручкой, напоминающая винтажную классику. Такая деталь добавляет образу элегантности и ощущение продуманного стиля.

Бейонсе в кожаном тренче: одна неожиданная деталь меняет стиль до неузнаваемостиБейонсе показала модный тренч на весну (фото: instagram.com/beyonce)

Лаконичная база: джинсы и блузка

Чтобы не перегружать образ, Бейонсе выбрала простую базу. Прямые голубые джинсы классического кроя приземляют роскошное пальто, делая образ современным и доступным для повторения.

Блузка нюдового цвета с глубоким вырезом гармонирует с тоном кожи и не отвлекает внимание от ключевых деталей - пальто и аксессуаров.

Бейонсе в кожаном тренче: одна неожиданная деталь меняет стиль до неузнаваемостиПевица Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

Стильные уроки от Бейонсе

Этот образ демонстрирует важные приемы современной моды: игра фактур, акцент на одной драматической детали, продуманные аксессуары и баланс роскоши с повседневностью.

Кожаное пальто с оригинальным декором легко сочетать с базовыми вещами, а правильный выбор головного убора может полностью изменить настроение образа.

Бейонсе еще раз доказала, что даже самые эффектные и кутюрные вещи можно сделать носибельными и современными, если грамотно комбинировать их с базовыми элементами и аксессуарами.

Этот "лук" - идеальный пример того, как сочетать драму и повседневность в реальной жизни.

Бейонсе в кожаном тренче: одна неожиданная деталь меняет стиль до неузнаваемостиБейонсе показала модный "лук" (фото: instagram.com/beyonce)

