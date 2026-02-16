ua en ru
Пн, 16 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Бейонсе у шкіряному тренчі: одна несподівана деталь змінює стиль до невпізнання

Понеділок 16 лютого 2026 11:52
UA EN RU
Бейонсе у шкіряному тренчі: одна несподівана деталь змінює стиль до невпізнання Бейонсе (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Новий вихід Бейонсе одразу привернув увагу шанувальників моди: співачка обрала шкіряний тренч насиченого шоколадного відтінку, а одна несподівана деталь зробила весь образ по-справжньому wow.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Більше цікавого: Ірочка з "Холостяка" показала куртку - головний must‑have весни 2026

Який "лук" вибрала Бейонсе

Пальто та текстури

Основна деталь образу - шкіряний тренч. Гладка шкіра поєднується з масивними вставками під екзотичну шкіру крокодила на комірі, манжетах та поясі.

Таке поєднання додає образу кутюрної структури та дорогоцінної гри матеріалів.

Найбільш вражаюча деталь - об’ємне оздоблення пір’ям глибокого коричневого кольору з блакитними акцентами. Цей декоративний елемент створює драматичний ефект, роблячи образ одночасно театральним і елегантним.

Бейонсе у шкіряному тренчі: одна несподівана деталь змінює стиль до невпізнанняБейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

Аксесуари та головні убори

Бейонсе продемонструвала, як за допомогою різних головних уборів можна доповнити цей верхній одяг.

На перших фото вона з’явилася у шкіряній кепі-таблетці без козирка, що відсилає до моди 60-х та стилю мілітарі-шик.

У парі з Jay-Z співачка змінила кепі на шкіряну бейсболку, миттєво трансформувавши образ у більш розслаблений street style.

Бейонсе у шкіряному тренчі: одна несподівана деталь змінює стиль до невпізнанняБейонсе задає тренди (фото: instagram.com/beyonce)

Доповненням стали вузькі сонцезахисні окуляри в коричневій оправі, які підкреслюють палітру всього "луку", та сумка з бамбуковою ручкою, що нагадує вінтажну класику. Така деталь додає образу елегантності та відчуття продуманого стилю.

Бейонсе у шкіряному тренчі: одна несподівана деталь змінює стиль до невпізнанняБейонсе показала модний тренч на весну (фото: instagram.com/beyonce)

Лаконічна база: джинси та блузка

Щоб не перевантажувати образ, Бейонсе обрала просту базу. Прямі блакитні джинси класичного крою приземляють розкішне пальто, роблячи образ сучасним та доступним для повторення.

Блузка нюдового кольору з глибоким вирізом гармоніює з тоном шкіри і не відволікає увагу від ключових деталей - пальта й аксесуарів.

Бейонсе у шкіряному тренчі: одна несподівана деталь змінює стиль до невпізнанняСпівачка Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

Стильні уроки від Бейонсе

Цей образ демонструє важливі прийоми сучасної моди: гра фактур, акцент на одній драматичній деталі, продумані аксесуари та баланс розкоші з повсякденністю.

Шкіряне пальто з оригінальним декором легко поєднувати з базовими речами, а правильний вибір головного убору може повністю змінити настрій образу.

Бейонсе ще раз довела, що навіть найбільш ефектні та кутюрні речі можна зробити носибельними та сучасними, якщо грамотно комбінувати їх з базовими елементами та аксесуарами.

Цей "лук" - ідеальний приклад того, як поєднувати драму і повсякденність у реальному житті.

Бейонсе у шкіряному тренчі: одна несподівана деталь змінює стиль до невпізнанняБейонсе показала модний "лук" (фото: instagram.com/beyonce)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Женевський раунд переговорів: Буданов вирушив з українською командою до Швейцарії
Женевський раунд переговорів: Буданов вирушив з українською командою до Швейцарії
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"