Бейонсе у шкіряному тренчі: одна несподівана деталь змінює стиль до невпізнання
Новий вихід Бейонсе одразу привернув увагу шанувальників моди: співачка обрала шкіряний тренч насиченого шоколадного відтінку, а одна несподівана деталь зробила весь образ по-справжньому wow.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Який "лук" вибрала Бейонсе
Пальто та текстури
Основна деталь образу - шкіряний тренч. Гладка шкіра поєднується з масивними вставками під екзотичну шкіру крокодила на комірі, манжетах та поясі.
Таке поєднання додає образу кутюрної структури та дорогоцінної гри матеріалів.
Найбільш вражаюча деталь - об’ємне оздоблення пір’ям глибокого коричневого кольору з блакитними акцентами. Цей декоративний елемент створює драматичний ефект, роблячи образ одночасно театральним і елегантним.
Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)
Аксесуари та головні убори
Бейонсе продемонструвала, як за допомогою різних головних уборів можна доповнити цей верхній одяг.
На перших фото вона з’явилася у шкіряній кепі-таблетці без козирка, що відсилає до моди 60-х та стилю мілітарі-шик.
У парі з Jay-Z співачка змінила кепі на шкіряну бейсболку, миттєво трансформувавши образ у більш розслаблений street style.
Бейонсе задає тренди (фото: instagram.com/beyonce)
Доповненням стали вузькі сонцезахисні окуляри в коричневій оправі, які підкреслюють палітру всього "луку", та сумка з бамбуковою ручкою, що нагадує вінтажну класику. Така деталь додає образу елегантності та відчуття продуманого стилю.
Бейонсе показала модний тренч на весну (фото: instagram.com/beyonce)
Лаконічна база: джинси та блузка
Щоб не перевантажувати образ, Бейонсе обрала просту базу. Прямі блакитні джинси класичного крою приземляють розкішне пальто, роблячи образ сучасним та доступним для повторення.
Блузка нюдового кольору з глибоким вирізом гармоніює з тоном шкіри і не відволікає увагу від ключових деталей - пальта й аксесуарів.
Співачка Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)
Стильні уроки від Бейонсе
Цей образ демонструє важливі прийоми сучасної моди: гра фактур, акцент на одній драматичній деталі, продумані аксесуари та баланс розкоші з повсякденністю.
Шкіряне пальто з оригінальним декором легко поєднувати з базовими речами, а правильний вибір головного убору може повністю змінити настрій образу.
Бейонсе ще раз довела, що навіть найбільш ефектні та кутюрні речі можна зробити носибельними та сучасними, якщо грамотно комбінувати їх з базовими елементами та аксесуарами.
Цей "лук" - ідеальний приклад того, як поєднувати драму і повсякденність у реальному житті.
Бейонсе показала модний "лук" (фото: instagram.com/beyonce)
