"Золото" уже в первом старте: Украина триумфально начала выступления на Паралимпиаде-2026

Скорость и точность

Первым стартом для украинской команды стала мужская спринтерская гонка в классе сидя. На дистанцию вышли 28 атлетов, среди которых пятеро представляли Украину: Александр Алексик, Павел Баль, Василий Кравчук, Тарас Радь и Григорий Шимко.

Главным героем дня стал Радь. Украинец продемонстрировал идеальную работу на огневых рубежах, не допустив ни одного промаха. Благодаря высокой скорости на дистанции он пересек финишную черту со временем 19:55.5 минуты, оставив позади всех конкурентов.

Таким образом Радь стал двукратным паралимпийским чемпионом. Свое первое "золото" атлет получил на Играх-2018 в Пхенчхане в гонке на 12,5 км.

Результаты украинцев и историческая серия

Кроме триумфатора, высокие результаты продемонстрировали и другие наши соотечественники. Василий Кравчук остановился в шаге от пьедестала, заняв 4-е место. Несмотря на безупречную стрельбу, ему не хватило лишь 31.5 секунды до медали. А Александр Алексик уверенно вошел в топ-10, зафиксировав 9-й результат.

Этот успех продолжил уникальную серию нашей сборной. Украина выигрывает биатлонные награды на восьмой подряд Паралимпиаде (начиная с Нагано-1998). Более того, золотые медали в этом виде спорта украинцы неизменно получают на семи Играх подряд - с 2002 года.

Кто такой Тарас Радь

26-летний парабиатлонист и лыжник. Родился на Тернопольщине.

Занимался спортом с детства. В 14 лет после травмы и заражения ему ампутировали ногу ниже колена. Несмотря на это, спортсмен вернулся в спорт и впоследствии стал одним из лидеров паралимпийской сборной Украины.

Радь - чемпион зимних Паралимпийских игр-2018 в Пхенчхане (биатлон, 12,5 км сидя). Тогда в 18 лет он был самым молодым спортсменом сборной Украины на Играх.

На Паралимпиаде-2022 в Пекине получил три медали - два "серебра" и "бронзу". Также является многократным призером чемпионатов мира и Украины.