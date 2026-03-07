"Золото" вже в першому старті: Україна тріумфально розпочала виступи на Паралімпіаді-2026

Швидкість і точність

Першим стартом для української команди стала чоловіча спринтерська гонка у класі сидячи. На дистанцію вийшли 28 атлетів, серед яких п'ятеро представляли Україну: Олександр Алексик, Павло Баль, Василь Кравчук, Тарас Радь та Григорій Шимко.

Головним героєм дня став Радь. Українець продемонстрував ідеальну роботу на вогневих рубежах, не припустившись жодного промаху. Завдяки високій швидкості на дистанції він перетнув фінішну лінію з часом 19:55.5 хвилини, залишивши позаду всіх конкурентів.

Таким чином Радь став дворазовим паралімпійським чемпіоном. Своє перше "золото" атлет здобув на Іграх-2018 у Пхьончхані в гонці на 12,5 км.

Результати українців та історична серія

Окрім тріумфатора, високі результати продемонстрували й інші наші співвітчизники. Василь Кравчук зупинився за крок до п'єдесталу, посівши 4-те місце. Попри бездоганну стрільбу, йому не вистачило лише 31.5 секунди до медалі. А Олександр Алексик впевнено увійшов до топ-10, зафіксувавши 9-й результат.

Цей успіх продовжив унікальну серію нашої збірної. Україна виграє біатлонні нагороди на восьмій поспіль Паралімпіаді (починаючи з Нагано-1998). Більше того, золоті медалі у цьому виді спорту українці незмінно здобувають на семи Іграх поспіль – з 2002 року.

Хто такий Тарас Радь

26-річний парабіатлоніст і лижник. Народився на Тернопільщині.

Займався спортом з дитинства. У 14 років після травми та зараження йому ампутували ногу нижче коліна. Попри це, спортсмен повернувся до спорту і згодом став одним із лідерів паралімпійської збірної України.

Радь – чемпіон зимових Паралімпійськіх ігор-2018 у Пхьончхані (біатлон, 12,5 км сидячи). Тоді у 18 років він був наймолодшим спортсменом збірної України на Іграх.

На Паралімпіаді-2022 у Пекіні здобув три медалі – два "срібла" та "бронзу". Також є багаторазовим призером чемпіонатів світу та України.