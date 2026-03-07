Охота за медалями начата: где и когда болеть за украинцев в первый день Паралимпиады
В Милане и Кортине-д'Ампеццо стартует первый полноценный соревновательный день зимних Паралимпийских игр-2026. В субботу, 7 марта, медали будут разыгрываться в двух видах спорта, и в обоих Украина имеет серьезные шансы на пьедестал. Основные надежды болельщиков возложены на звездный состав парабиатлонистов.
Полное расписание стартов отечественных атлетов и телетрансляций - подскажет РБК-Украина.
Десант чемпионов: украинские надежды в биатлоне
Сегодня на дистанцию выйдут пятеро действующих паралимпийских чемпионов Пекина-2022. Защищать свой статус и бороться за новые награды будут Оксана Шишкова, Ирина Буй, Людмила Ляшенко, Григорий Вовчинский и Александр Казик.
Всего 18 наших спортсменов будут соревноваться в пяти различных дисциплинах парабиатлона, а Владислав Хильченко представит Украину в экстремальном сноуборд-кроссе.
Полное расписание выступлений украинцев 7 марта:
- 11:35. Парабиатлон. Спринт, мужчины, класс сидя (Григорий Шимко, Павел Баль, Александр Алексик, Василий Кравчук, Тарас Радь)
- 12:07. Парасноубординг. Сноуборд-кросс, мужчины, класс SB-UL (Владислав Хильченко)
- 13:00. Парабиатлон. Спринт, женщины, класс стоя (Людмила Ляшенко, Богдана Конашук, Александра Кононова, Ирина Буй)
- 13:40. Парабиатлон. Спринт, мужчины, класс стоя (Серафим Драгун, Григорий Вовчинский, Дмитрий Середа, Сергей Романюк)
- 14:15. Парабиатлон. Спринт, женщины, с нарушениями зрения (Романа Лобашева, Илона Казик, Александра Даниленко, Оксана Шишкова)
- 14:50. Парабиатлон. Спринт, мужчины, с нарушениями зрения (Дмитрий Суярко, Максим Мурашковский, Ярослав Решетинский, Анатолий Ковалевский, Александр Казик)
Где смотреть трансляции вживую
Официальным и эксклюзивным транслятором Паралимпиады-2026 в Украине является "Суспільне мовлення". Болельщики могут следить за успехами наших героев на таких платформах:
- Сайт "Суспільне Спорт" (прямые трансляции по видам спорта).
- Телеканал "Суспільне Спорт" и местные каналы "Суспільного".
- YouTube-канал "Суспільне Спорт".
Весь контент доступен бесплатно для пользователей на территории Украины.
Ранее мы писали, что глава МПК шокировал заявлением о допуске оккупантов на Паралимпиады.