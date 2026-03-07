ua en ru
Охота за медалями начата: где и когда болеть за украинцев в первый день Паралимпиады

10:50 07.03.2026 Сб
2 мин
19 отечественных параатлетов выйдут на старт в биатлоне и сноубординге в субботу, 7 марта
aimg Андрей Костенко
Охота за медалями начата: где и когда болеть за украинцев в первый день Паралимпиады Паралимпийская сборная Украины (фото: paralympic.org.ua)

В Милане и Кортине-д'Ампеццо стартует первый полноценный соревновательный день зимних Паралимпийских игр-2026. В субботу, 7 марта, медали будут разыгрываться в двух видах спорта, и в обоих Украина имеет серьезные шансы на пьедестал. Основные надежды болельщиков возложены на звездный состав парабиатлонистов.

Полное расписание стартов отечественных атлетов и телетрансляций - подскажет РБК-Украина.

Читайте также: Рядом с символом РФ: украинский флаг появился на церемонии открытия Паралимпиады-2026

Десант чемпионов: украинские надежды в биатлоне

Сегодня на дистанцию выйдут пятеро действующих паралимпийских чемпионов Пекина-2022. Защищать свой статус и бороться за новые награды будут Оксана Шишкова, Ирина Буй, Людмила Ляшенко, Григорий Вовчинский и Александр Казик.

Всего 18 наших спортсменов будут соревноваться в пяти различных дисциплинах парабиатлона, а Владислав Хильченко представит Украину в экстремальном сноуборд-кроссе.

Полное расписание выступлений украинцев 7 марта:

  • 11:35. Парабиатлон. Спринт, мужчины, класс сидя (Григорий Шимко, Павел Баль, Александр Алексик, Василий Кравчук, Тарас Радь)
  • 12:07. Парасноубординг. Сноуборд-кросс, мужчины, класс SB-UL (Владислав Хильченко)
  • 13:00. Парабиатлон. Спринт, женщины, класс стоя (Людмила Ляшенко, Богдана Конашук, Александра Кононова, Ирина Буй)
  • 13:40. Парабиатлон. Спринт, мужчины, класс стоя (Серафим Драгун, Григорий Вовчинский, Дмитрий Середа, Сергей Романюк)
  • 14:15. Парабиатлон. Спринт, женщины, с нарушениями зрения (Романа Лобашева, Илона Казик, Александра Даниленко, Оксана Шишкова)
  • 14:50. Парабиатлон. Спринт, мужчины, с нарушениями зрения (Дмитрий Суярко, Максим Мурашковский, Ярослав Решетинский, Анатолий Ковалевский, Александр Казик)

Где смотреть трансляции вживую

Официальным и эксклюзивным транслятором Паралимпиады-2026 в Украине является "Суспільне мовлення". Болельщики могут следить за успехами наших героев на таких платформах:

  • Сайт "Суспільне Спорт" (прямые трансляции по видам спорта).
  • Телеканал "Суспільне Спорт" и местные каналы "Суспільного".
  • YouTube-канал "Суспільне Спорт".

Весь контент доступен бесплатно для пользователей на территории Украины.

Ранее мы писали, что глава МПК шокировал заявлением о допуске оккупантов на Паралимпиады.

