"Золото", "бронза" и вылет - какие вопросы уже закрыли в УПЛ: видео ключевых матчей 23 тура

Ничья в битве за чемпионство

Центральным событием стал очный поединок лидеров - черкасского ЛНЗ и донецкого "Шахтера". Команды подошли к встрече с равным количеством очков (по 50), и матч оправдал ожидания, завершившись боевой ничьей - 2:2.

ЛНЗ продолжает удерживать первую строчку благодаря лучшим показателям в личных встречах, однако у "горняков" остается преимущество в виде матча в запасе. Лидеры идут нога в ногу, что обещает горячую концовку сезона.

Кризис в Киеве и рекорд Львова

Главным разочарованием тура снова стало "Динамо". Киевляне второй раз подряд уступили, на этот раз минимально проиграв "Металлисту 1925" (0:1). Это поражение существенно отбросило "бело-синих" от топ-3 и еврокубковой зоны - отставание от идущего третьим "Полесья" увеличилось уже до пяти очков.

Зато львовские "Карпаты" переживают настоящий ренессанс. Обыграв "Александрию" (2:0), львовяне обновили клубный рекорд, одержав четвертую победу подряд: общий счет этих матчей - 11:00 в пользу львовян.

Без шансов на спасение

Ситуация же соперника "львов" в 23-м туре - критическая: безвыигрышная серия "Александрии" достигла катастрофических 15-ти матчей. Похоже, действующих вице-чемпионов страны от прямого вылета уже ничего не спасет. Отставание от 14-й строчки, дающей шанс на спасение в переходных матчах, достигло уже 8-ми очков. За семь туров до финиша отыграть их почти невозможно.

Еще хуже ситуация у "Полтавы". Здесь, кажется, уже махнули рукой на надежды остаться в элите. К тому же, последний матч с "Полесьем" (0:4) попал под подозрение, из-за аномальных ставок на результат.

Все результаты 23-го тура:

"Полтава" - "Полесье" - 0:4 (Гуцуляк, 10, с пенальти, Андриевский, 14, Сарапий, 33, Майсурадзе, 71). На 33-й минуте удален Мисюра ("Полтава")

(Гуцуляк, 10, с пенальти, Андриевский, 14, Сарапий, 33, Майсурадзе, 71). На 33-й минуте удален Мисюра ("Полтава") "Рух" - "Колос" - 1:1 (Невес, 90 - Теллес, 86)

(Невес, 90 - Теллес, 86) "Карпаты" - "Александрия" - 2:0 (Костенко, 75, Педросо, 90+2). На 73-й минуте удален Мирошниченко ("Карпаты"), а на 87-й - Огарков ("Александрия")

(Костенко, 75, Педросо, 90+2). На 73-й минуте удален Мирошниченко ("Карпаты"), а на 87-й - Огарков ("Александрия") "Металлист 1925" - "Динамо" - 1:0 (Антюх, 79)

(Антюх, 79) "Верес" - "Оболонь" - 2:0 (Ндукве, 73, Харатин, 85, с пенальти)

(Ндукве, 73, Харатин, 85, с пенальти) "Кудривка" - "Кривбасс" - 1:2 (Сторчоус, 81 - Парако, 32, Шевченко, 88)

(Сторчоус, 81 - Парако, 32, Шевченко, 88) "Заря" - "Эпицентр" - 1:0 (Джордан, 33)

(Джордан, 33) ЛНЗ - "Шахтер" - 2:2 (Бондарь, 28, автогол, Ассинор, 45+5 - Рябов, 11, автогол, Эгиналду, 34)

Бомбардиры:

Матвей Пономаренко ("Динамо") - 9 голов

Бабукар Фал ("Рух"/"Карпаты") - 9

Филипп Будковский ("Заря") - 9

Что дальше

Следующий 24-й тур пройдет с 17 по 20 апреля. Центральным в нем станет поединок "Шахтер" - "Полесье", который состоится в понедельник, 20 апреля, на "Арене Львов".

ЛНЗ сыграет в Ковалевке с "Колосом" (18 апреля), "Динамо" - дома с "Зарей" (17 апреля).