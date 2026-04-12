"Зажать яйца в дверь?": президент "Полтавы" эмоционально отреагировал на обвинения в сдаче матча

Президент СК "Полтава" Сергей Иващенко прокомментировал подозрения относительно договорного характера матча 23-го тура против "Полесья" (0:4). Глава клуба не только допустил нечестную игру со стороны своих футболистов, но и в резкой форме объяснил, почему не может провести внутреннее расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Иващенко для "Украинского футбола".

Аномальные ставки и странная игра

Матч против житомирского "Полесья" попал под прицел футбольных аналитиков из-за подозрительной активности на букмекерских рынках. Перед игрой было зафиксировано аномально большую ставку на "тотал больше 2,5 голов". Прогноз сбылся уже к 34-й минуте, когда полтавчане пропустили трижды. Картину дополнили пенальти за игру рукой и быстрое удаление игрока "Полтавы".

На прямой вопрос о том, допускает ли он сговор собственных футболистов, Сергей Иващенко ответил коротко: "Допускаю".

"А мне что делать?": реакция президента

Несмотря на серьезность обвинений, президент клуба заявил, что у него связаны руки. В эмоциональном комментарии он объяснил отсутствие инструментов для проверки игроков на причастность к манипуляциям.

"Как вы это себе представляете? У нас же в клубе нет службы внутренней безопасности. А мне что делать? Вызову я игрока к себе и спрошу: "Сдавал игру, ставил ставки?". Он скажет: "Нет!". Дальше что? Зажать яйца в дверь и допрашивать? Вот еду, читаю все эти новости... Какое-то сплошное разочарование во всем", - заявил Иващенко.

Турнирное пике и будущее клуба

Для "Полтавы" поражение от "Полесья" стало восьмым в девяти последних матчах. Клуб прочно осел на последнем, 16-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе лишь 10 зачетных баллов.

Следующий шанс хоть немного исправить ситуацию команда будет иметь 17 апреля, когда встретится со столичной "Оболонью".