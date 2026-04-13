Битва за трон УПЛ: "Шахтер" и ЛНЗ выдали триллер с четырьмя голами

Центральная встреча 23-го тура чемпионата Украины между черкасским ЛНЗ и донецким "Шахтером" не определила единоличного лидера.

Курьезный старт и обмен автоголами

Поединок прямых конкурентов за чемпионство, которые имели по 50 очков в активе, начался с неожиданных ошибок.

Счет был открыт на 11-й минуте после самострела хавбека черкащан Артура Рябова.

Однако через четверть часа статус-кво восстановился при идентичных обстоятельствах: защитник "горняков" Валерий Бондарь срезал мяч в собственные ворота.

Эгиналду против Ассинора: развязка первого тайма

Основные события развернулись в конце первой половины игры. На 33-й минуте Эгиналду снова вывел дончан вперед, воспользовавшись преимуществом во владении мячом.

Впрочем, уйти на перерыв в роли лидера подопечным Марино Пушича не удалось. В добавленное арбитром время нападающий ЛНЗ Марк Ассинор реализовал свой момент, установив окончательный счет - 2:2.

Второй тайм прошел в безрезультатных попытках обеих сторон вырвать победу, однако защитные линии действовали безупречно.

Ситуация в турнирной таблице

Разделение очков позволило черкасскому клубу сохранить формальную первую строчку благодаря преимуществу в личных встречах. Сейчас топ-5 чемпионата выглядит так:

ЛНЗ - 51 очко (23 игры) "Шахтер" - 51 очко (22 игры) "Полесье" - 46 очков (23 игры) "Динамо" - 41 очко (23 игры) "Металлист 1925" - 38 очков (22 игры)

Несмотря на равенство баллов, "Шахтер" имеет стратегическое преимущество, поскольку имеет одну игру в запасе по сравнению с лидером.