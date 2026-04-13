ua en ru
Пн, 13 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Битва за трон УПЛ: "Шахтер" и ЛНЗ выдали триллер с четырьмя голами

16:04 13.04.2026 Пн
2 мин
Курьезные ошибки на старте полностью переломили планы обоих тренеров
aimg Екатерина Урсатий
ЛНЗ - "Шахтер" - результат матча 23 тура УПЛ (фото: shakhtar.com)

Центральная встреча 23-го тура чемпионата Украины между черкасским ЛНЗ и донецким "Шахтером" не определила единоличного лидера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Курьезный старт и обмен автоголами

Поединок прямых конкурентов за чемпионство, которые имели по 50 очков в активе, начался с неожиданных ошибок.

Счет был открыт на 11-й минуте после самострела хавбека черкащан Артура Рябова.

Однако через четверть часа статус-кво восстановился при идентичных обстоятельствах: защитник "горняков" Валерий Бондарь срезал мяч в собственные ворота.

Эгиналду против Ассинора: развязка первого тайма

Основные события развернулись в конце первой половины игры. На 33-й минуте Эгиналду снова вывел дончан вперед, воспользовавшись преимуществом во владении мячом.

Впрочем, уйти на перерыв в роли лидера подопечным Марино Пушича не удалось. В добавленное арбитром время нападающий ЛНЗ Марк Ассинор реализовал свой момент, установив окончательный счет - 2:2.

Второй тайм прошел в безрезультатных попытках обеих сторон вырвать победу, однако защитные линии действовали безупречно.

Ситуация в турнирной таблице

Разделение очков позволило черкасскому клубу сохранить формальную первую строчку благодаря преимуществу в личных встречах. Сейчас топ-5 чемпионата выглядит так:

  1. ЛНЗ - 51 очко (23 игры)
  2. "Шахтер" - 51 очко (22 игры)
  3. "Полесье" - 46 очков (23 игры)
  4. "Динамо" - 41 очко (23 игры)
  5. "Металлист 1925" - 38 очков (22 игры)

Несмотря на равенство баллов, "Шахтер" имеет стратегическое преимущество, поскольку имеет одну игру в запасе по сравнению с лидером.

Ранее мы сообщили, что "Шахтер" обеспечил Украине важный рывок в Таблице коэффициентов УЕФА.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УПЛ Шахтер Футбол
Новости
Опыт Черного моря и защита от дронов. Зеленский анонсировал новые соглашения по безопасности
Аналитика
