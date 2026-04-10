ua en ru
Пт, 10 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

"Шахтер" обеспечил важный рывок в Европе: Украина идет на взлет в Таблице коэффициентов УЕФА

10:12 10.04.2026 Пт
2 мин
Победа над АЗ изменила расклад в рейтинге: сколько очков не хватает, чтобы обойти Сербию
aimg Андрей Костенко
"Шахтер" добавил баллов в украинскую копилку (фото: ФК "Шахтер")

Текущая еврокубковая неделя стала триумфальной для украинского футбола. Благодаря уверенной победе донецкого "Шахтера" в первом матче четвертьфинала Лиги конференций, Украина улучшила свое положение в обновленном рейтинге коэффициентов УЕФА. "Сине-желтые" официально оставили за спиной одного из конкурентов и нацелились на новый рекорд десятилетия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный рейтинг ассоциаций УЕФА.

Обошли Румынию и преследуем Сербию

Победа "горняков" над нидерландским АЗ (3:0) принесла в копилку Украины 0,5 балла. Это позволило увеличить общий задел страны за последние пять лет до 25,537 балла.

Главные изменения в таблице:

24-е место: Украина поднялась на одну ступеньку, обойдя Румынию.

Сезонный рекорд: Наш коэффициент в текущем сезоне-2025/26 вырос до 7,937. Это вдвое больше, чем в прошлом году, и является лучшим показателем с начала десятилетия (последний раз выше цифры были только в сезоне-2019/20, когда "Шахтер" дошел до полуфинала Лиги Европы).

Уникальная позиция: Украина осталась единственной страной за пределами топ-15, которая до сих пор имеет представителя в еврокубках. Все наши прямые конкуренты уже вылетели, поэтому любые очки, добытые "Шахтером", обуславливают профит.

Что нужно для дальнейшего прогресса

Перспективы "сине-желтых" выглядят чрезвычайно оптимистично. Если донетчане не проиграют в ответном матче против АЗ, Украина гарантированно опередит еще и Сербию.

Более того, на следующей неделе на кону будут стоять не только игровые очки, но и 0,5 бонусного балла за выход в полуфинал. Это позволит Украине войти в топ-15 сезонного рейтинга, что будет иметь решающее значение для квот в будущих розыгрышах еврокубков.

Поэтому важно не повторить сценарий ответного матча против польского "Леха" в 1/8 финала, когда преимущество едва не было упущено.

Ранее мы рассказали, сколько "Шахтер" и "Динамо" заработали на продажах собственных воспитанников.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол Шахтер УЕФА
