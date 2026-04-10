"Шахтер" обеспечил важный рывок в Европе: Украина идет на взлет в Таблице коэффициентов УЕФА

Текущая еврокубковая неделя стала триумфальной для украинского футбола. Благодаря уверенной победе донецкого "Шахтера" в первом матче четвертьфинала Лиги конференций, Украина улучшила свое положение в обновленном рейтинге коэффициентов УЕФА. "Сине-желтые" официально оставили за спиной одного из конкурентов и нацелились на новый рекорд десятилетия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный рейтинг ассоциаций УЕФА .

Обошли Румынию и преследуем Сербию

Победа "горняков" над нидерландским АЗ (3:0) принесла в копилку Украины 0,5 балла. Это позволило увеличить общий задел страны за последние пять лет до 25,537 балла.

Главные изменения в таблице:

24-е место: Украина поднялась на одну ступеньку, обойдя Румынию.

Сезонный рекорд: Наш коэффициент в текущем сезоне-2025/26 вырос до 7,937. Это вдвое больше, чем в прошлом году, и является лучшим показателем с начала десятилетия (последний раз выше цифры были только в сезоне-2019/20, когда "Шахтер" дошел до полуфинала Лиги Европы).

Уникальная позиция: Украина осталась единственной страной за пределами топ-15, которая до сих пор имеет представителя в еврокубках. Все наши прямые конкуренты уже вылетели, поэтому любые очки, добытые "Шахтером", обуславливают профит.

Что нужно для дальнейшего прогресса

Перспективы "сине-желтых" выглядят чрезвычайно оптимистично. Если донетчане не проиграют в ответном матче против АЗ, Украина гарантированно опередит еще и Сербию.

Более того, на следующей неделе на кону будут стоять не только игровые очки, но и 0,5 бонусного балла за выход в полуфинал. Это позволит Украине войти в топ-15 сезонного рейтинга, что будет иметь решающее значение для квот в будущих розыгрышах еврокубков.

Поэтому важно не повторить сценарий ответного матча против польского "Леха" в 1/8 финала, когда преимущество едва не было упущено.