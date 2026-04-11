Бой пасхальными яйцами вместо монеты: "Динамо" потерпело фиаско, а "Карпаты" переписали историю

19:47 11.04.2026 Сб
3 мин
Киевляне наступают на те же грабли, теряя шансы на золото
aimg Екатерина Урсатий
Бой пасхальными яйцами вместо монеты: "Динамо" потерпело фиаско, а "Карпаты" переписали историю

Киевское "Динамо" потерпело второе подряд поражение в УПЛ, уступив "Металлисту 1925". Тем временем "Карпаты" продолжили победную серию и установили клубное достижение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матчей.

Читайте также: "Шахтер" обеспечил важный рывок в Европе: Украина идет на взлет в Таблице коэффициентов УЕФА

Праздничный старт матча в Харькове

Перед началом встречи "Металлист 1925" - "Динамо" команды провели символический розыгрыш мяча в духе пасхальных традиций. Вместо привычной монетки капитаны использовали пасхальные яйца.

В своеобразном "поединке" сошлись Артем Шабанов и Андрей Ярмоленко. Победу одержал представитель харьковского клуба, что определило стартовые условия игры.

"Динамо" потеряло очки в борьбе за еврокубки

Матч 23-го тура УПЛ завершился минимальной победой "Металлиста 1925" - 1:0. Единственный мяч на 78-й минуте забил Денис Антюх.

Киевляне, которые перед туром занимали четвертую позицию, не смогли сократить отставание от третьего места. Житомирское "Полесье" уверенно выиграло свой матч и увеличило отрыв.

После этого результата "Динамо" имеет 41 очко и остается четвертым, однако отставание от топ-3 возросло до пяти пунктов.

Зато "Металлист 1925" приблизился к столичному клубу на расстояние трех очков.

"Карпаты" продолжили победную серию

Львовские "Карпаты" одержали четвертую подряд победу, обыграв "Александрию" со счетом 2:0 и установив новый клубный рекорд.

Несмотря на удаление Дениса Мирошниченко в середине матча, хозяева открыли счет на 75-й минуте - отличился Ян Костенко после подачи Чебера Алькайна.

В компенсированное время Жан Педрозо закрепил преимущество, реализовав момент после передачи Бабукара Фаала.

Антирекорд "Александрии"

Поражение во Львове стало для "Александрии" 15-м подряд без выигрышей в УПЛ - это новый антирекорд клуба.

"Карпаты" с 32 очками поднялись на восьмое место и приблизились к конкурентам в середине таблицы. Свой следующий матч львовяне проведут 19 апреля против "Эпицентра".

Турнирная ситуация в УПЛ

  1. ЛНЗ - 50 очков (22 матча)
  2. "Шахтер" - 50 (21)
  3. "Полесье" - 46 (23)
  4. "Динамо" - 41 (23)
  5. "Металлист 1925" - 38 (22)
  6. "Колос" - 34 (23)
  7. "Кривбасс" - 34 (22)
  8. "Карпаты" - 32 (23)
  9. "Заря" - 29 (21)
  10. "Верес" - 26 (22)
  11. "Оболонь" - 25 (23)
  12. "Эпицентр" - 23 (22)
  13. "Кудривка" - 21 (22)
  14. "Рух" - 20 (23)
  15. "Александрия" - 12 (23)
  16. "Полтава" - 10 (23)

Следующие матчи команд

"Металлист 1925" в ближайшее время доиграет перенесенный матч с "Вересом" (15 апреля), а также сыграет против "Кудривки" 18 апреля.

"Динамо" 17 апреля встретится с "Зарей" в чемпионате, после чего 22 апреля проведет полуфинал Кубка Украины против "Буковины".

Свой следующий поединок "Карпаты" проведут 19 апреля на выезде против "Эпицентра". Начало встречи запланировано на 15:30 по киевскому времени.

"Александрия" следующий матч проведет 18 апреля - команда дома будет принимать "Верес" в рамках 24-го тура УПЛ.

Ранее в УАФ сделали официальное заявление относительно отмененного гола в матче "Динамо" - "Карпаты".

