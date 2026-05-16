ua en ru
Сб, 16 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Уничтожил соперника в третьем раунде: олимпийский чемпион Хижняк снова шокировал ринг

10:19 16.05.2026 Сб
2 мин
Наш чемпион решил не останавливаться на Париже и уже замахнулся на историческое достижение
aimg Екатерина Урсатий
Уничтожил соперника в третьем раунде: олимпийский чемпион Хижняк снова шокировал ринг Александр Хижняк (фото: Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Украинский боксер, двукратный призер Олимпийских игр Александр Хижняк триумфально вернулся на любительский ринг. В первом же поединке в составе сборной Украины на международном турнире в Сербии он одержал досрочную победу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат боя.

Читайте также: Усик - Верховен. IBF загнала украинца в жесткие рамки перед боем в Гизе: официальное заявление

Свой последний бой в любительском статусе Полтавский Танк провел на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Тогда наш боксер завоевал желанное "золото" в изнурительном финале, собрав полную коллекцию главных спортивных наград планеты.

После парижского триумфа Александр решил попробовать силы в профессионалах.

В марте на грандиозном вечере бокса от промоутерской компании Александра Усика Хижняк дебютировал с молниеносного нокаута в первом раунде, уничтожив колумбийца Уильяма Барона.

Тем не менее, как оказалось, прощаться с олимпийским боксом звездный украинец не собирается.

Снова в игре: как прошел бой в Белграде

Хижняк присоединился к национальной сборной Украины на престижном турнире в Белграде в своей традиционной весовой категории до 80 кг.

Первым испытанием для нашего чемпиона после длительного перерыва стал представитель Турции Эмре Парлак.

Интриги или конкурентного противостояния не получилось: Александр с первых секунд включил свой фирменный бешеный прессинг.

Турку удалось продержаться лишь до третьего раунда, где рефери вынужден был остановить одностороннее избиение и зафиксировать победу Хижняка техническим нокаутом.

Уникальный путь Александра Хижняка: что известно

  • Олимпийский лидер: 30-летний полтавчанин является одним из самых титулованных боксеров в истории Украины. Он выступал на двух Олимпиадах подряд и дважды сражался в финалах (в Токио-2020 завоевал "серебро", а в Париже-2024 - "золото").
  • Абсолютная коллекция: В активе Хижняка есть золотые медали чемпионатов Европы и мира 2017 года, а также две победы на Европейских играх (в 2019 и 2023 годах).
  • Грандиозная цель: В дальнейшем украинец планирует уникальный эксперимент - совмещать выступления в профессиональном ринге и олимпийском боксе (что официально разрешено с 2016 года). Главный ориентир Александра - поездка за вторым олимпийским "золотом" на Игры-2028 в Лос-Анджелесе.

Ранее три ведущие модели ИИ дали прогноз на бой Усик - Верховен возле египетских пирамид.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Бокс
Новости
Европа не должна клевать на приманку Кремля: Эстония предостерегла от переговоров с РФ
Европа не должна клевать на приманку Кремля: Эстония предостерегла от переговоров с РФ
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата