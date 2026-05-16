Знищив суперника у третьому раунді: олімпійський чемпіон Хижняк знову шокував ринг

Український боксер, дворазовий призер Олімпійських ігор Олександр Хижняк тріумфально повернувся на аматорський ринг. У першому ж поєдинку в складі збірної України на міжнародному турнірі в Сербії він здобув дострокову перемогу.

Свій останній бій в аматорському статусі Полтавський Танк провів на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Тоді наш боксер виборов омріяне "золото" у виснажливому фіналі, зібравши повну колекцію головних спортивних нагород планети.

Після паризького тріумфу Олександр вирішив спробувати сили в професіоналах.

У березні на грандіозному вечорі боксу від промоутерської компанії Олександра Усика Хижняк дебютував з блискавичного нокауту в першому раунді, знищивши колумбійця Вільяма Барона.

Проте, як виявилося, прощатися з олімпійським боксом зірковий українець не збирається.

Знову в грі: як пройшов бій у Белграді

Хижняк приєднався до національної збірної України на престижному турнірі в Белграді у своїй традиційній ваговій категорії до 80 кг.

Першим випробуванням для нашого чемпіона після тривалої перерви став представник Туреччини Емре Парлак.

Інтриги чи конкурентного протистояння не вийшло: Олександр з перших секунд увімкнув свій фірмовий шалений пресинг.

Турку вдалося протриматися лише до третього раунду, де рефері змушений був зупинити одностороннє побиття і зафіксувати перемогу Хижняка технічним нокаутом.

