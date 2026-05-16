Знищив суперника у третьому раунді: олімпійський чемпіон Хижняк знову шокував ринг

10:19 16.05.2026 Сб
2 хв
Наш чемпіон вирішив не зупинятися на Парижі та вже замахнувся на історичне досягнення
Катерина Урсатій
Олександр Хижняк (фото: Getty Images)
Український боксер, дворазовий призер Олімпійських ігор Олександр Хижняк тріумфально повернувся на аматорський ринг. У першому ж поєдинку в складі збірної України на міжнародному турнірі в Сербії він здобув дострокову перемогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат бою.

Свій останній бій в аматорському статусі Полтавський Танк провів на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Тоді наш боксер виборов омріяне "золото" у виснажливому фіналі, зібравши повну колекцію головних спортивних нагород планети.

Після паризького тріумфу Олександр вирішив спробувати сили в професіоналах.

У березні на грандіозному вечорі боксу від промоутерської компанії Олександра Усика Хижняк дебютував з блискавичного нокауту в першому раунді, знищивши колумбійця Вільяма Барона.

Проте, як виявилося, прощатися з олімпійським боксом зірковий українець не збирається.

Знову в грі: як пройшов бій у Белграді

Хижняк приєднався до національної збірної України на престижному турнірі в Белграді у своїй традиційній ваговій категорії до 80 кг.

Першим випробуванням для нашого чемпіона після тривалої перерви став представник Туреччини Емре Парлак.

Інтриги чи конкурентного протистояння не вийшло: Олександр з перших секунд увімкнув свій фірмовий шалений пресинг.

Турку вдалося протриматися лише до третього раунду, де рефері змушений був зупинити одностороннє побиття і зафіксувати перемогу Хижняка технічним нокаутом.

Унікальний шлях Олександра Хижняка: що відомо

  • Олімпійський лідер: 30-річний полтавець є одним із найтетулованіших боксерів в історії України. Він виступав на двох Олімпіадах поспіль і двічі бився у фіналах (у Токіо-2020 завоював "срібло", а в Парижі-2024 - "золото").
  • Абсолютна колекція: В активі Хижняка є золоті медалі чемпіонатів Європи та світу 2017 року, а також дві перемоги на Європейських іграх (у 2019 та 2023 роках).
  • Грандіозна мета: Надалі українець планує унікальний експеримент - поєднувати виступи в професійному рингу та олімпійському боксі (що офіційно дозволено з 2016 року). Головний орієнтир Олександра - поїздка за другим олімпійським "золотом" на Ігри-2028 у Лос-Анджелесі.

