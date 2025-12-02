Знаменитый рэпер POORSTACY загадочно умер в возрасте 26 лет: что известно

Умер рэпер POORSTACY

По данным полиции города Бока-Ратон, музыканта не стало утром в субботу, 29 ноября.

Смерть наступила "в результате инцидента", который произошел в этом же городе.

POORSTACY (фото: instagram.com/poorstacy)

В то же время правоохранители не раскрывают деталей относительно причин и обстоятельств трагедии. Дело пока продолжают расследовать.

Последнее сообщение POORSTACY в Instagram было опубликовано в августе - там он поделился серией фото из автомобиля, на одном из которых также был ребенок.



В том же месяце рэпер активно анонсировал свои предстоящие выступления во Флориде.

Под финальным постом артиста появились десятки комментариев с соболезнованиями от друзей и поклонников.

"Тебя любят, брат, всегда", - написал один из пользователей.

"Спасибо за все воспоминания. Покойся с миром, брат", - добавил другой фанат.

Что известно о POORSTACY

POORSTACY был родом из Палм-Бича (Флорида). Его творчество сочетало элементы хип-хопа, панк-рока и хэви-метала.

На стиль рэпера повлияли такие исполнители, как Billy Idol, XXXTentacion, The Kooks, The Strokes, My Chemical Romance, Pierce the Veil и Earl Sweatshirt.



За свою карьеру он выпустил два студийных альбома - The Breakfast Club и Party At the Cemetery, а также два EP - I Don't Care и I Don't Rap.

Кроме того, POORSTACY был привлечен к записи саундтрека к фантастической комедии "Билл и Тед" (2020) с Киану Ривзом, который впоследствии получил номинацию на "Грэмми".

Последний релиз рэпера - трек "Nothing belongs to you", который он презентовал в июле этого года.