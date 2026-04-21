ua en ru
Вт, 21 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

"Так война становится приемлемой": Олейникова распекла Соболенко за лайки Путину и ответила на угрозы WTA

10:23 21.04.2026 Вт
2 мин
Первую ракетку мира и ряд российских игроков поймали на симпатиях к диктатору
aimg Андрей Костенко
Александра Олейникова (фото: ФТУ)

Украинская теннисистка Александра Олейникова выступила с резкой критикой в адрес первой ракетки мира Арины Соболенко и ряда российских игроков из-за их активности в соцсетях. Спортсменки поставили лайк под видео в поддержку диктатора Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram спортсменки.

"Это лайкнули Соболенко и другие"

Поводом для громкой огласки стало видео российской телеведущей Виктории Бони, адресованное Путину. В ролике звучат слова поддержки диктатору ("мы вас поддерживаем, вы очень сильный политик") и призывы помогать оккупантам.

Олейникова поименно указала теннисисток, которые солидаризировались с этим контентом: Арина Соболенко, Полина Кудерметова, Анастасия Гасанова, Ирина Хромачева и София Лансере.

"Именно так война становится "приемлемой". Не только с помощью оружия. Но и через молчание. Через одобрение. Через лайки. Так известные люди посылают миллионам сигнал: можно поехать в другую страну, убивать невинных людей - и при этом быть принятым обратно. Ты все равно останешься "своим", - подчеркнула Александра.

Теннисистка добавила, что речь идет о поддержке тех, кто вторгся в Украину убивать, грабить и насиловать.

"Она им сочувствует. Они это лайкают. Поддержка режима. Поддержка тех, кто по приказу этого режима вторгся в Украину. Это лайкнули Соболенко, Кудерметова, Гасанова, Хромачева, Лансере и другие", - отмечает украинка.

"Я вас не боюсь": посыл WTA

Олейникова эмоционально объяснила, что пока звезды тенниса транслируют россиянам сигнал о "правильном лидере", она вынуждена тренироваться в условиях постоянной опасности.

"И именно поэтому я живу под ракетными обстрелами. Именно поэтому тренируюсь под звуки сирен воздушной тревоги. Именно поэтому месяцами не вижу близких, пока они защищают меня и мою страну. Именно поэтому я могу погибнуть ночью - у себя дома, в собственной постели. Потому что кто-то решил, что это можно", - написала украинка.

Кроме критики соперниц, Александра обратилась к руководству Женской теннисной ассоциации (WTA). Она обвинила ассоциацию в попытках запугать ее за обнародование правды о политических взглядах других игроков.

"WTA, я больше не буду молчать об этом. Когда я привожу факты и говорю правду, я не нарушаю правил. Можете перестать пытаться меня запугать - я вас не боюсь", - резюмировала Олейникова.

Ранее мы рассказали, как возвращают россиян и дисквалифицируют Украину в водном поло.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
