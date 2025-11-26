ua en ru
Стартовала эстафета Олимпиады-2026: почему церемонию перенесли впервые в истории

Среда 26 ноября 2025 15:50
Стартовала эстафета Олимпиады-2026: почему церемонию перенесли впервые в истории Зажжение огня для Зимних Олимпийских игр 2026 года (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

В Древней Олимпии состоялось официальное зажжение огня зимних Олимпийских игр-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Огонь Олимпиады-2026 зажгли в музее: впервые в истории

26 ноября в Олимпии состоялась церемония зажжения олимпийского огня к зимним Играм-2026.

Из-за неблагоприятного прогноза погоды организаторы отказались от традиционного формата возле храма Геры, поэтому пламя символически зажгли в зале Археологического музея, откуда началась масштабная эстафета пламени в Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Вместо классической процедуры с параболическим зеркалом гостям продемонстрировали видеозапись репетиции, во время которой огонь был получен накануне под открытым небом и передан в музей.

Кто начал эстафету и как будет проходить маршрут

Первым факелоносцем стал греческий гребец Петрос Гайдацис. К передаче факела присоединилась легенда лыжных гонок, многократная олимпийская чемпионка Стефания Бельмондо.

Они вместе пронесли пламя от музея до рощи в Олимпии, после чего факел перешел к итальянскому саночнику Армину Цоегглеру.

Греческий этап эстафеты продлится неделю и завершится 4 декабря на Панафинейском стадионе в Афинах.

Далее пламя отправится в Италию, где в течение 63 дней преодолеет около 12 тысяч километров через 60 городов и 300 городков. Всего факел будут нести 10 001 участник - от спортсменов до известных деятелей культуры.

Финальная точка маршрута - Милан, где 6 февраля 2026 года огонь торжественно войдет на арену во время открытия зимних Олимпийских игр.

Символическое значение церемонии

Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, которая впервые возглавляет церемонию в новом статусе, подчеркнула объединяющую силу спорта.

Она отметила, что Игры имеют особое символическое значение в "разделенном мире" и призваны поддерживать идеи мира, уважения и дружбы.

"Зажигая олимпийский огонь, мы несем этот свет из нашего давнего прошлого в наше общее будущее", - добавила Ковентри.

Как происходила традиционная часть ритуала

Несмотря на изменения, часть классического сценария сохранена. Перед храмом Геры актриса Мэри Мина, исполнявшая роль верховной жрицы, обратилась к Аполлону с просьбой подарить свет.

Во время репетиции накануне она с помощью параболического зеркала зажгла пламя, которое затем перенесли в музей и отдали первому факелоносцу.

Когда пройдут Олимпийские и Паралимпийские Игры

Зимние Олимпийские игры-2026 состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Паралимпийские Игры продлятся с 6 по 15 марта 2026 года.

Эксклюзивным транслятором соревнований станет Общественное Спорт и телеканалы Общественного, которые покажут главные моменты Игр в прямом эфире.

Ранее мы рассказали пять интересных фактов о наградах Олимпиады-2026.

Также мы писали, что хоккеисты НХЛ сыграют на Олимпиаде впервые за 12 лет.

