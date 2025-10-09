ua en ru
Звездный украинский волейболист поступил показательно с россиянами в Японии: момент попал на видео

Четверг 09 октября 2025 12:40
UA EN RU
Звездный украинский волейболист поступил показательно с россиянами в Японии: момент попал на видео Фото: Олег Плотницкий (facebook.com/Олег Плотницкий)
Автор: Андрей Костенко

Один из лидеров итальянского волейбольного клуба "Перуджа" украинец Олег Плотницкий оказался в центре внимания во время предсезонных матчей в Японии.

О том, каким поступком отличился звездный исполнитель рассказывает РБК-Украина со ссылкой на volleyball.ua.

Показательный жест после матча

"Перуджа" - действующий победитель волейбольной Лиги чемпионов, провела две товарищеские встречи с десятикратным чемпионом Японии "Сантори Санбьордз". Игры состоялись в Токио в рамках подготовки к новому сезону.

После завершения первого поединка, который состоялся во вторник, 7 октября, волейболисты традиционно выстроились для рукопожатия. Однако украинский доигровщик "Перуджи" принципиально не пожал руку двум игрокам японского клуба - россиянам Дмитрию Мусерскому (бывший украинец, уроженец Макеевки, сменивший гражданство) и Егору Клюке.

Плотницкий спокойно прошел мимо них, пожав руки остальным соперникам. Момент попал на видео и быстро распространился в соцсетях, вызвав волну поддержки среди болельщиков.

Победа в двух матчах

Первый поединок соперников завершился волевой победой итальянского клуба - 3:1 (20:25, 25:21, 26:24, 25:21). На следующий день команды провели еще один матч, в котором "Перуджа" снова праздновала победу, на этот раз в трех сетах - 3:0 (25:19, 25:21, 25:18).

Кто такой Олег Плотницкий

Уроженец Винницкой область, волейболом начал заниматься в Хмельницком. В восьмом классе переехал в Харьков, где учился в областном училище физической культуры.

На взрослом уровне дебютировал в составе тамошней "Юракадемии". Впоследствии перешел в харьковский "Локомотив", в составе которого дважды стал чемпионом Украины. Осенью 2017-го перебрался в итальянскую "Монцу". В сезоне-2019/20 сменил прописку в пределах итальянской Суперлиги, переехав в "Перуджу". В рядах умбрийцев оформил золотой дубль в сезоне-2023/24 и выиграл Лигу чемпионов-2024/25.

Выступал за сборную Украины с 2017 до 2023 года. Долгое время был безоговорочным лидером и капитаном команды. В составе "сине-желтых" дважды выиграл "серебро" Золотой Евролиги (2021, 2023 годы), а также получил "бронзу" Кубка претендентов-2023.

Последний матч за сборную Украины провел в 2023 году - в квалификации на Олимпиаду в Париже. После чего официально заявил о завершении карьеры в составе национальной команды.

Волейбол
Новости
