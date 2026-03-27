Звезда "Сумерек" Тейлор Лотнер впервые станет папой: нежные фото с женой

11:02 27.03.2026 Пт
Супруги показали и снимок УЗИ будущего малыша
aimg Иванна Пашкевич
Тейлор Лотнер с женой (фото: instagram.com/taylorlautner)

Американский актер Тейлор Лотнер, известный по роли Джейкоба в фильме "Сумерки", вскоре впервые станет отцом. Его жена, медсестра Тейлор Лотнер, в девичестве Доум, беременна первенцем.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram актера.

Артист опубликовал серию трогательных фото с женой, на которых видно ее округлый животик.

"Что может быть лучше, чем двое Тейлоров Лотнеров?" - написал актер.

Для фотосессии супруги выбрали поляну с ярко-зеленой травой.

На кадрах влюбленные улыбаются, нежно смотрят друг на друга и не скрывают счастья из-за будущего пополнения в семье.

На одном из снимков Лотнер целует животик жены, а она демонстрирует фото УЗИ будущего малыша.

Тейлор Лотнер с женой (фото: instagram.com/taylorlautner)

Что известно об отношениях пары

Тейлор Лотнер сделал Тейлор Доум предложение 11 ноября 2021 года после трех лет отношений.

Для важного момента актер создал романтическую атмосферу, украсив комнату свечами и розами.

Свадьбу пара сыграла в ноябре 2022 года. Церемония состоялась в Калифорнии на винодельне Epoch Estate Wines, а рядом с молодоженами были около 100 самых близких друзей и родных.

