Звезда "Сумерек" хочет покинуть США из-за Трампа: "Я не могу там свободно работать"

Понедельник 26 января 2026 13:19
Звезда "Сумерек" хочет покинуть США из-за Трампа: "Я не могу там свободно работать" Кристен Стюарт и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Голливудская актриса Кристен Стюарт призналась, что все чаще думает о том, чтобы уехать из Соединенных Штатов. По ее словам, причиной стали политические процессы в стране при президентстве Дональда Трампа, а также условия, в которых сейчас существует американская киноиндустрия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды британскому изданию The Times.

Сейчас актриса живет между Лос-Анджелесом и Нью-Йорком, однако подчеркнула, что не уверена, будет ли оставаться в США надолго.

"Я не могу там свободно работать. Но я не хочу полностью сдаваться. Я бы хотела снимать фильмы в Европе, а потом впихивать их в горло американскому народу", - говорит актриса.

Кроме того, Стюарт вспомнила о своем режиссерском дебюте - фильме "Хронология воды", который пришлось снимать в Латвии.

Звезда &quot;Сумерек&quot; хочет покинуть США из-за Трампа: &quot;Я не могу там свободно работать&quot;Кристен Стюарт (фото: Getty Images)

Она объяснила, что в американских условиях реализовать этот независимый проект было бы фактически нереально, ведь система часто не оставляет пространства для авторского кино, особенно когда речь идет о новых режиссерах.

Отдельно она прокомментировала заявления Дональда Трампа о возможных пошлинах на фильмы, которые создаются за пределами США.

Стюарт назвала подобные инициативы серьезной угрозой для индустрии.

"Реальность полностью разрушается при Трампе. Но нам следует взять пример с его книги и создать реальность, в которой мы хотим жить", - сказала знаменитость.

Напряженные отношения Стюарт и Трампа

Как отмечается, публичное противостояние между актрисой и Дональдом Трампом продолжается уже много лет.

Во время личного скандала, связанного с отношениями Стюарт с режиссером Рупертом Сандерсом, Трамп неоднократно публиковал резкие сообщения об актрисе, а также призвал Роберта Паттинсона не возобновлять с ней отношения, публично высмеивая ситуацию.

В разные периоды Стюарт также откровенно критиковала индустрию развлечений, заявляя, что она создает неравные условия для женщин и независимых художников, а сам процесс производства кино в рамках системы становится все более сложным и менее честным.

Звезда &quot;Сумерек&quot; хочет покинуть США из-за Трампа: &quot;Я не могу там свободно работать&quot;Кристен Стюарт (фото: Getty Images)

К слову, интервью Кристен прозвучало на фоне обсуждения новых инициатив Трампа относительно иностранного кинопроизводства.

В частности, в мае 2025 года он объявил о начале процесса введения 100% пошлины на все иностранные фильмы, аргументируя это вопросом национальной безопасности и желанием вернуть кинопроизводство в США.

Эти заявления вызвали критику среди представителей киноиндустрии и власти Калифорнии.

