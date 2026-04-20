Звезда "МастерШеф" продался РФ: делает карьеру на рублях и молчит о войне

Как обратили внимание пользователи Threads, повар работает бренд-шефом в московском ресторане, специализирующемся на "кухне народов Сибири", и не высказывается о полномасштабной войне, которую РФ ведет против его родной страны.

Виктор Шайдецкий из "МастерШеф" перебрался в Россию (скриншот)

В новых публикациях в соцсетях Шайдецкий преимущественно показывает блюда, процесс их приготовления и заведение, в котором работает.

Судя по геолокации на фото, в Россию он переехал примерно в 2022 году.

При этом со своей страницы кулинар не убрал фотографии, связанные с участием в украинском телешоу, а также кадры, сделанные в Украине.

В то же время тему российской агрессии против Украины он публично не комментирует.

На это обратили внимание пользователи сети, которые начали оставлять под его сообщениями возмущенные комментарии.

Украинцы напоминают Шайдецкому о его происхождении и спрашивают, как он может спокойно работать в РФ, зная о ежедневных обстрелах украинских городов и гибели мирных людей.

Впрочем, как утверждают пользователи, на такие вопросы повар публично не отвечал. Зато комментарии с критикой исчезали из-под его сообщений.

Что известно о Викторе Шайдецком

Виктор начал работать в сфере гастрономии еще с 15 лет. Сначала он был официантом, а затем попал на кухню одного из киевских заведений.

В 21-летнем возрасте он стал участником третьего сезона "МастерШеф. Профессионалы" и дошел до суперфинала.

Несмотря на то, что победу в шоу он не одержал, проект стал для него важным карьерным трамплином.

Виктор Шайдецкий (фото: instagram.com/victor_shaidetsky)

В частности, после участия в программе Шайдецкий получил предложение о сотрудничестве от судьи шоу Эктора Хименеса-Браво.

Однако, похоже, дальше развивать карьеру он решил уже за пределами Украины - и сейчас связывает свою профессиональную жизнь с Россией.