Зірка "МастерШеф" продався РФ: робить кар’єру на рублях і мовчить про війну

Уродженець Києва та суперфіналіст третього сезону шоу "МастерШеф. Професіонали" Віктор Шайдецький, який свого часу здобув упізнаваність серед українських глядачів, нині будує кар'єру в Росії.
Як звернули увагу користувачі Threads, кухар працює бренд-шефом у московському ресторані, що спеціалізується на "кухні народів Сибіру", та не висловлюється про повномасштабну війну, яку РФ веде проти його рідної країни.
У нових публікаціях у соцмережах Шайдецький переважно показує страви, процес їхнього приготування та заклад, у якому працює.
Судячи з геолокацій на фото, до Росії він переїхав приблизно у 2022 році.
При цьому зі своєї сторінки кулінар не прибрав світлини, пов’язані з участю в українському телешоу, а також кадри, зроблені в Україні.
Водночас тему російської агресії проти України він публічно не коментує.
На це звернули увагу користувачі мережі, які почали залишати під його дописами обурені коментарі.
Українці нагадують Шайдецькому про його походження та запитують, як він може спокійно працювати в РФ, знаючи про щоденні обстріли українських міст і загибель мирних людей.
Втім, як стверджують користувачі, на такі запитання кухар публічно не відповідав. Натомість коментарі з критикою зникали з-під його дописів.
Віктор почав працювати у сфері гастрономії ще з 15 років. Спершу він був офіціантом, а згодом потрапив на кухню одного з київських закладів.
У 21-річному віці він став учасником третього сезону "МастерШеф. Професіонали" та дійшов до суперфіналу.
Попри те, що перемогу в шоу він не здобув, проєкт став для нього важливим кар’єрним трампліном.
Зокрема, після участі у програмі Шайдецький отримав пропозицію про співпрацю від судді шоу Ектора Хіменеса-Браво.
Однак, схоже, далі розвивати кар’єру він вирішив уже за межами України - і нині пов’язує своє професійне життя з Росією.