Звезда "Холостяка" призналась, что чувствовала, когда не получила розу от Цымбалюка

Бывшая участница романтического реалити "Холостяк" Виточка Зварич откровенно рассказала, как пережила момент, когда Тарас Цымбалюк не вручил ей розу на первой вечеринке.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

Что Виточка подумала про Тараса Цымбалюка, когда вылетела из шоу

Девушка призналась, что эмоционально это стало непростым опытом. Впрочем, она не обиделась на главного героя.

"Обиды нет. Тарас сделал свой выбор, на который имел полное право. Это лишь означает, что другие девушки понравились ему больше. Так что это просто не моя история. Такое случается. И на этом жизнь не останавливается", - рассказала Виточка.

По словам девушки, больше всего ее выбило из колеи не само решение "Холостяка", а необходимость резко менять планы.

Виточка из "Холостяка" (фото предоставлено участницей реалити)

"Я больше растерялась, чем расстроилась, потому что отменила все свои планы на ближайшие несколько месяцев, предупредила всех о своем отсутствии, планировала с головой нырнуть в новый опыт. И тут после фразы "у меня нет для тебя розы" в голове возникло какое-то перекати-поле, потому что надо было перестраиваться на совсем другой лад. А я не была к этому готова", - призналась она.

Также девушка отметила, что, вернувшись домой, она не сразу смогла восстановить привычный ритм жизни.

"Когда приехала домой, то трудно было вернуться обратно к своему обычному порядку жизни, поэтому несколько раз была истерика. Но не из-за Цымбалюка, а из-за эмоционального и физического переутомления. Поэтому неприятное послевкусие немного осталось", - добавила участница проекта.

Виточка и Цымбалюк (фото: СТБ)

Что известно про Виточку из "Холостяка"

Девушка родилась в 1999 году в городе Белая Церковь Киевской области. Несмотря на то, что сейчас проживает в Киеве, девушка часто вспоминает родной город в соцсетях и в шутку называет себя "амбассадоркой Белой Церкви".

Образование получала в Белоцерковском лицее-гимназии №12, после чего поступила в Государственный торгово-экономический университет (ДТЭУ).

Там получила два диплома - бакалавра по специальности "Право" и магистра по направлению "Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность".

Выточка продолжает обучение на историческом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, где получает образование этнолога.

Виточка из "Холостяка" (фото: instagram.com/vi.tochkaa)

Волонтерская деятельность

Волонтерская работа Выточки началась задолго до телешоу. Она уже несколько лет помогает украинским военным, координируя и организуя собрание для разных подразделений Вооруженных сил Украины.

Девушка занимается закупкой дронов, автомобилей, генераторов, приборов ночного видения, средств РЭБ и другого важного оборудования. По открытым отчетам, во время полномасштабной войны она передала помощи более чем на 5 миллионов гривен.

Среди ее инициатив - участие в сборе средств на пожарную машину для ГСЧС Никополя, а также организация благотворительных мероприятий и аукционов на концертах украинских исполнителей для поддержки ВСУ.

Виточка Зварич (фото: instagram.com/vi.tochkaa)