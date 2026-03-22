Звезда "Х-Фактора" похудел на 10 кило и рассекретил свой вес сейчас: "Нет жесткого режима"

По словам артиста, на его физическую форму повлияли напряженный концертный график, постоянные переезды и проблемы со сном.

Исполнитель объяснил, что из-за активной работы ему было непросто придерживаться нормального режима питания.

Все это постепенно сказалось на его внешности.

Больше всего Волканова расстраивало собственное отражение в зеркале, ведь при невысоком росте набранный вес стал для него особенно заметным.

"Я небольшого роста - у меня 164 см рост. И на тот момент я весил почти 73 кг. Я так на себя посмотрел в зеркало - мне это не нравилось", - говорит исполнитель.

В конце концов он решил взять себя в руки и изменить привычки.

Волканов говорит, что ключевую роль в его трансформации сыграла самодисциплина.

Он начал меньше есть и добавил в свою жизнь регулярные тренировки в спортзале.

При этом певец отмечает, что не изнурял себя строгими ограничениями или слишком жестким режимом.

Несмотря на это, ему удалось сбросить более 10 килограммов.

"У меня есть тренер в спортзале, мы занимаемся, но нет какого-то жесткого режима. Просто я действительно питаюсь немного меньше, чем в целом. Сейчас я 61,8 кг", - отметил Дмитрий.

Сейчас звезда "X-Фактора" весит 61,8 килограмма и, похоже, доволен результатом своей работы над собой.