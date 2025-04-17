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Звезда "Х-Фактора" Волканов засветился с возлюбленной, которую скрывал три года

Четверг 17 апреля 2025 12:45
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Звезда "Х-Фактора" Волканов засветился с возлюбленной, которую скрывал три года Дмитрий Волканов (фото: instagram.com/dimavolkanov)
Автор: Катерина Собкова

Певец и звезда "Х-Фактора" Дмитрий Волканов, который ранее работал в команде Андрея Данилко, рассекретил свою девушку. Оказывается, пара встречается уже три года.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Волканова.

В Stories певец опубликовал достаточное откровенное фото с возлюбленной - в постели.

"3 года", - подписал он снимок.
Звезда &quot;Х-Фактора&quot; Волканов засветился с возлюбленной, которую скрывал три года
Дмитрий Волканов впервые показал свою девушку (скриншот)

Что известно про девушку Волканова

Девушку звезды "Х-Фактора" зовут Наталья.

Ей 23 года, она уже 6 лет работает мастером маникюра. Два года назад она переехала в Киев и начала все с нуля.
Звезда &quot;Х-Фактора&quot; Волканов засветился с возлюбленной, которую скрывал три года
Девушка Дмитрия Волканова (фото: instagram.com/marmur_ka_)

Судя по ее странице в соцсети, она не скрывала отношения с известным певцом.
Звезда &quot;Х-Фактора&quot; Волканов засветился с возлюбленной, которую скрывал три года
Певец со своей девушкой (фото: instagram.com/marmur_ka_)

На ее странице много фото с Дмитрием, которые были сделаны во время отдыха и совместных поездок с друзьями.
Звезда &quot;Х-Фактора&quot; Волканов засветился с возлюбленной, которую скрывал три года
Девушка Волканова (фото: instagram.com/marmur_ka_)

Кто такой Дмитрий Волканов

Будущий певец родился в 2001 году в Бердянске (Запорожская область).

После окончания школы стал студентом Киевского университета культуры.

Свой творческий путь начал с участия в "Х-Факторе", где он попал в команду Андрея Данилко. Дошел до суперфинала.

После проекта получил приглашение работать в коллективе Верки Сердючки, был бэк-вокалистом, проработал там около 4 лет.

Сольную карьеру начал после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году. Первым громким синглом молодого исполнителя стала песня "Намалюю", набравшая стремительную популярность среди пользователей социальных сетей.

В 2023 году певец выпустил ряд авторских песен, которые набирают миллионы просмотров и прослушиваний. В частности известной стала песня "Тебе знайшов", которая в течение нескольких месяцев занимала первые строчки в хит параде самых популярных клипов страны (в общей сложности набрав 18 миллионов просмотров в YouTube).
Звезда &quot;Х-Фактора&quot; Волканов засветился с возлюбленной, которую скрывал три года
Дмитрий Волканов (фото: instagram.com/dimavolkanov)

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