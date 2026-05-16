Ливень, драма и шесть матчболов: как Ястремская вырвала сумасшедшую победу в Парме

14:52 16.05.2026 Сб
2 мин
Организаторы останавливали игру, а соперница была в шаге от триумфа. Как украинка вырвала эту победу?
aimg Екатерина Урсатий
Дана Ястремская (фото: Getty Images)
Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые за 11 месяцев пробилась в финал турниров WTA. В полуфинале соревнований WTA 125 в итальянской Парме она в сверхдраматичном стиле победила вторую сеяную испанку Джессику Бузас Манейро.

Два дня на корте и шесть потерянных матчболов

Полуфинальное противостояние для третьей сеяной Ястремской началось еще в пятницу, 15 мая.

Однако вмешалась погода - из-за затяжного ливня организаторы вынуждены были остановить игру при счете 6:5 в пользу испанки в первом сете.

Теннисистки ушли с корта в критический момент, когда на подаче Даяны был зафиксирован счет "меньше".

Доигровка состоялась в субботу, 16 мая, и превратилась в настоящий теннисный триллер.

Первый сет украинка смогла перевести на тайбрейк и вырвать победу - 7:6 (7:5).

Вторая партия развивалась по сценарию Даяны - она сделала мощный рывок 4:0 и вела в счете 5:2. Однако испанка продемонстрировала характер, а Ястремская потеряла сразу шесть матчболов.

В итоге партия снова перешла на тайбрейк, где сильнее оказалась Манейро - 6:7 (4:7).

Невероятный камбэк в решающем сете

В финальной партии украинка оказалась в шаге от поражения. Бузас Манейро захватила существенное преимущество - 1:4.

Несмотря на психологическое давление после упущенных шансов во втором сете, Даяна смогла перехватить инициативу и сравнять счет.

Судьба путевки в финал решалась на третьем подряд тайбрейке за матч. Сверхтяжелую победу в этой лотерее праздновала Ястремская.

Главный матч за 11 месяцев: с кем сыграет Даяна

Для Ястремской это первый выход в финал на турнирах под эгидой WTA за последние 11 месяцев.

Последний раз она играла в решающем поединке за титул в июне 2025 года на престижных соревнованиях WTA 250 в английском Ноттингеме, где уступила в финале.

Всего в карьере 25-летней украинки это второй финал на турнирах серии WTA 125. Свой предыдущий финал в этой категории Даяна выиграла в августе 2023 года на кортах польского города Козерки.

В финале текущего турнира в Парме соперницей Даяны Ястремской станет титулованная чешская теннисистка, экс-президентка первой десятки мирового рейтинга Барбора Крейчикова.

Ранее стало известно, что Украина выставит на Ролан Гаррос рекордный состав теннисисток.

