Олег Винник впервые показал себя в молодости, когда познакомился с Таюне (фото)

Четверг 11 декабря 2025 13:24
UA EN RU
Олег Винник впервые показал себя в молодости, когда познакомился с Таюне (фото) Как выглядели супруги в молодости (фото: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Олег Винник вместе со своей бэквокалисткой Таюне уже 32 года. Пара встретилась на первом курсе университета, а любовь начала развиваться из дружбы.

Об этом Олег и Таисия рассказали в интервью, премьера которого сегодня в 16:00 на YouTube-канале РБК-Украина LIFE.

Как познакомились Таюне и Винник

Когда Таюне поступила в Каневское училище культуры, 1 сентября у новоиспеченных студентов началась практика - их отправили "на арбузы".

По словам певицы, именно там их группа и сдружилась и сформировалась. Однако ходили слухи о еще одном одногруппнике, который почему-то не приехал. Именно это и был молодой Олег Винник. Его отправили помогать с заселением в общежитие.

Олег Винник впервые показал себя в молодости, когда познакомился с Таюне (фото)

Олег Винник впервые показал себя в молодости, когда познакомился с Таюне (фото)

Олег Винник и Таюне в молодости (фото: предоставлено пресс-службой)

"Мы уже друг друга так хорошо знали. Но каждый вечер две девочки рассказывали об этом одногруппнике, которого никто не знает и никто не слышал, но что там какой-то красавец. Нарисовали его таким, что уже к концу практики все хотели его увидеть", - рассказывает Таисия.

Также Олег добавляет, что тогда носил на голове "химию".

Олег Винник впервые показал себя в молодости, когда познакомился с Таюне (фото)

Олег Винник в молодости с "химией" (фото: предоставлено пресс-службой)

"Когда мы собрались и зашел Олег, реакция людей была такой: все уже его ненавидели, что он слишком идеальный, но все хотели рассмотреть. Эта слава идет впереди него", - добавляет она.

Тогда Тая и Олег начали сидеть за одной партой и дружить, и это продолжалось три года. И хотя Олега считали "мажором" из-за импортной одежды, на которую он сам заработал, впоследствии выяснилось, мнение одногруппников было ошибочным.

Олег Винник впервые показал себя в молодости, когда познакомился с Таюне (фото)

Олег Винник и Таюне в молодости (фото: предоставлено пресс-службой)

"Когда было родительское собрание, его родители были самыми старшими. И мама не видела, была с палочкой. У нее была инвалидность второй группы. И знаете, что характерно? Когда выходили из аудитории, все побежали, а он не побежал. Он подошел к маме, чтобы по лестнице ее провести за руку. Тогда я Олега увидела совсем с другой стороны", - вспоминает жена Винника.

